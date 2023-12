Keszthely

Népszerű és értékes képzések a Georgikonon

A téli időszak negyedik – s egyben utolsó – nyílt napját tartotta február 6-án Keszthelyen a MATE Georgikon campusa – tájékoztat a Zalai Hírlap. A viharos időjárás ellenére ezúttal is sok érdeklődő érkezett, jöttek fiatalok például Makóról és Északkelet-Magyarországról is. A Georgikon idén 17 szakot hirdetett meg, különböző képzési szinteken. A keszthelyi intézménybe nappali tagozaton 812, levelezőn pedig 445 tanulni vágyó, az agrárium iránt érdeklődő jelentkezőt vehetnek fel. Dr. Szabó Péter általános főigazgató-helyettes lapunk kérdésére elmondta: újdonság, hogy idén, néhány esztendő kihagyás után, öt éves osztatlan agrármérnökképzést is indítanak, amelynek hatalmas hagyományai vannak a Georgikonon. Jelentős az érdeklődés a turizmus-vendéglátás felsőoktatási szak- és alapképzés iránt is, és változatlan céljuk, hogy a borgazdaság, a borgasztronómia és a lovasturisztika hazai központja legyen a campus.