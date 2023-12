Színjátszó tábor volt a Goldmark Károly Művelődési Központban

Színjátszó tábor volt Keszthelyen, a Goldmark Károly Művelődési Központban. A diákok szeretnék folytatni a munkát, a színház ezért szeptemberben amatőr színjátszó csoportot indít. Horváth Krisztina gyermekszínjátszó-rendező kalauzolta el a résztvevőket a színház világába. A programzáró előadáson a Valahol Európában jeleneteit is láthatta a közönség, a tábor szorosan kapcsolódott a darabhoz. A Pannon Várszínházzal működtek együtt a szervezők. Csak kevés színpadi gyakorlattal rendelkeztek a gyerekek, ám ennek ellenére öt nap alatt sikerült egy előadást összeállítani, ami a táborvezetőt is meglepte. Horváth Krisztina elmondta, a gyerekek megtapasztalják a színészek által létrehozott előadásnak a kulisszatitkait, rejtelmeit, az előadás élményét. A Goldmark Károly Művelődési Központ vezetése azt is elképzelhetőnek tartja, hogy később akár felnőtt színjátszó csoport is indulhat Keszthelyen.

Kuriózumok érkeztek a keszthelyi múzeumokba

A nyári időszakban nemcsak a vízpart népszerű, számos kulturális intézmény kínálatából is választhatnak az érdeklődők. A keszthelyi múzeumok közül több újdonsággal is várja a látogatókat. A Rádió és Televízió Múzeumba és a Játékmúzeumba is kuriózumok érkeztek. Egy '53-ban készült szalagos lemezjátszó került Nádler Józsefhez. Az eszköz különlegesnek számít, Magyarországon csak két helyen lehet múzeumban látni, Székesfehérváron és Keszthelyen. Egy másik érdekességet is kapott Nádler József, egy ritka rádiót, melyet 1949-ben gyártottak. Összesen 250 darab készült belőle. Különlegessége, hogy bécsi kerámia burkolata van. A Játékmúzeum Fekete István Emlékszobájába került Matula bácsi, azaz Bánhidy László pipája. Unokájának köszönhető, hogy Keszthelyen van ez a tárgy. Emellett az intézményben látható Fekete István cserkészkulacsa, 1929-es kalendáriuma, teaszűrője és asztali tolltartója is. Büszkén őrzik az erdész-vadász irodalom egyik legnagyobb képviselőjének emlékezetét. Számos könyve, fényképe található itt. A Tüskevárból pedig egy részlet meg is elevenedik a Matuláriumban.

Nagykanizsa

Ötszáz millió forintos kompenzációt kapott a Délzalai Vízmű ZRt.

A Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. a szolgáltatási területéhez tartozó víziközmű-szolgáltatás zavartalan megvalósítása érdekében az Energiaügyi Minisztérium által folyósított 504,8 millió forint támogatásban részesült a közelmúltban. A keretösszegből közel 496 millió forintot a megnövekedett villamosenergia költségek, mintegy 9 millió forintot pedig a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével járó személyi jellegű többlet ráfordítások kompenzálására fordíthat a társaság. Kendli Richárd, a társaság elnök-vezérigazgató hangsúlyozta: a Délzalai Vízmű ZRt. a jövőben is mindent megtesz annak érdekében, hogy a víziközmű-szolgáltatás folyamatos és zavartalan ellátása biztosított legyen.