Keszthely

Elindult a viharjelző rendszer

Április 1-jén kezdetét vette a viharjelzési szezon. Magyarországon a viharjelzőrendszert a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság működteti, a jelzés kiadásáért pedig az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) Siófoki Viharjelző Obszervatóriuma felel – írja a zaol.hu. A viharjelzés nagyobb tavainkon, így a Balatonon, a Velencei-, a Tisza- és a Fertő tavon működik. A katasztrófavédelem a Balatonon 37 part menti és 3 tóközepi viharjelzőlámpát működtet. Ezek kiegészülnek 15 mobil viharjelzőlámpával, amelyek a strandokon kapnak helyet. A Balatonon tehát összesen 55 viharjelzőlámpa van. Ennek köszönhetően egy adott pontról legalább hármat is lehet látni. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a tóközepi viharjelzők még hatékonyabban figyelmeztetnek, mert speciális stégeken, platformokon kaptak helyet. Nagyobb napelemekkel vannak ellátva, üzembiztosabb a működésük, bővült az akkumulátor-kapacitásuk, így akkor is megfelelően működnek, amikor tartósan nem süt a nap. A lakosság nemcsak a tóparton, hanem elektronikus módon is tájékozódhat a viharjelzés aktuális állapotáról.