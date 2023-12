Vasárnap 16 órakor kezdődik a találkozó a Groupama Arénában és az FTC csütörtöki továbbjutása után az Európa Konferencia-ligában egészen biztosan jó hangulat lesz a ZTE FC elleni találkozón is. Az, hogy az egerszegiek milyen szerepetkört töltenek majd be a találkozón, erre a mérkőzés ad választ. Dombó Dávid, a ZTE FC hálóőre szavai alapján viszont nem szeretnék, hogyha hazai gálaelőadás következne.

A kék-fehérek hálóőre szezon közben érkezett, s mostanra gyakorlatilag az első számú kapusa lett az együttesnek. Nyitásként arra voltunk kíváncsiak, hogy mostanra már teljesen beépül a csapatba, illetve, okozott-e feszültséget a kapusok között az ő megjelenése....

- Én úgy gondolom, hogy teljesen összeszoktunk a csapattársakkal és azok is, akik velem együtt szezon közben érkeztek a ZTE-hez - foglalta össze tömören a kérdés ezen részét a zalaiak hálóőre. - Mindezt talán az eredmények is mutatják és az, hogy egyre kevesebb gólt kapunk. Ez fontos ahhoz, hogy eredményesebbek legyünk. A keret kapusai közül Gyurján Marcoit már korábbról ismertem, hiszen voltunk csapattársak is, Senkó Zsombit itt ismertem meg és a velünk készülő Köcse Bencét is. Én egyáltalán nem éreztem, hogy ellenségként tekintettek volna rám, viszont tény, hogy riválisok vagyunk ezen a poszton. Mindenki azért dolgozik, hogy a szakmai stáb bizalmát elnyerje és persze védjen. Egészséges rivalizálás van közöttünk, miközben mindannyian segítjük a másik munkáját. Dombó Dávid a ZTE FC kapujában a hetedik bajnokijára készülhet az FTC ellen (plusz ott volt a Haladás elleni kupameccsen is a kapuban), és az esélyeket illetően nem a ZTE FC-nek áll a zászló. A zalaiak egy ponttal előzik meg a már kiesőhelyen álló Mezőkövesdet, s ebben a helyzetben az sem könnyíti meg az egerszegiek dolgát, hogy a Ferencváros ötödik meccse óta nyeretlen. Az idei utolsó hazai meccsén lép pályára az FTC, óhatatlanul felvetődik, hogy esetleg a ZTE-n "állhat bosszút" Dejan Stankovic együttese a legutóbbi fordulók sikertelensége miatt...

- Egészen biztosak lehetünk benne, hogy egy nagyon motivált Ferencváros lép pályára ellenünk - válaszolta a felvetésre Dombó Dávid. - A fővárosiaknak nagyon sok mérkőzésük volt az ősszel, és az a céljuk, hogy tartsák a lépést az őszi első Pakssal. Azt látni kell, hogy az FTC kerete nagyon mély, és minőségi játékosok alkotják. Számunkra az a cél, hogy ne feltartott kézzel lépjünk pályára, hiszen nekünk is nagyon fontos találkozó következik. Nem engedjük el mi sem ezt a meccset. A csapatvédekezésünk véleményem szerint javult, ami már az összeszokottság jele, és akkor lehetünk sikeresebbek, ha kevesebb gólt kapunk. Egyénileg az látszik, hogy a mi együttesünk a jelenleginél többre képes, több van bennünk, valahova a középmezőnybe taksálom ezt a gárdát. Mindenképpen a kiesőhelyek felett szeretnénk telelni, a célunk vasárnap sem lehet más, mint a pont vagy pontok megszerzése.

Végezetül arra voltunk kíváncsiak, hogy vasárnap lévén is "munkanapra" készül-e Dombó Dávid. Értette a kérdést.

-Igen, arra készülök én is, hogy lesz melóm... Munkanapra készülök, de nem lennék csalódott, ha erre a napra munkanélküli lennék. Sok néző előtt játszunk, úgy a hazai, mint a ZTE szurkolói is nagy számban lehetnek majd a lelátón, tehát a hangulatra azt gondolom nem lesz panasz - mondta végül Dombó Dávid.