Minderről Soós Zsolt, a göcseji település polgármestere tájékoztatta lapunkat. Elmondta: a temető gondozása eddig is prioritás volt az önkormányzat számára, ám az urnafal kialakítása régi adóssága a településnek. Ezt a helyi lakosok is folyamatosan kérték a képviselő-testület tagjaitól.

– Nem volt olyan közeghallgatás vagy lakossági fórum, ahol igényként meg nem fogalmazódott volna egy urnafal létesítése – mondta a polgármester. – Ezeket a lakossági kéréseket is méltányolva úgy döntöttünk, hogy 2024 tavaszán belekezdünk egy 12 darab 30-szor 30 centiméteres, valamint négy darab 70-szer 30 centiméteres fülkét tartalmazó urnafal kialakításába. Erről a napokban már meg is állapodtunk a kivitelezővel, aki vállalta, hogy amint az időjárás engedi, azonnal megkezdi, valamint a tavasz folyamán be is fejezi a munkálatokat.

A polgármester hozzátette: ez csupán az első üteme lenne a fejlesztésnek, hiszen úgy alakítják ki az urnafalat, hogy az a későbbiekben – az igények függvényében – bővíthető legyen. Ehhez elegendő hely áll rendelkezésükre, illetve a testület amellett is elkötelezett, hogy szükség esetén, a pénzügyi lehetőségek függvényében a jövőben is biztosítson forrást a beruházáshoz. Soós Zsolt megjegyezte azt is: azért önerőből készül az urnafal első üteme, mert a pályázati lehetőségeket ezúttal más célra szeretnék kihasználni.

– Elsősorban a falugondnoki jármű cseréjére lenne szükség, hiszen rengeteget futott autóról van szó, aminek fenntartási költségei egyre emelkednek – magyarázta a község önkormányzati vezetője. – Az óvodás- és iskoláskorú gyermekek szállítása miatt elengedhetetlen, hogy egy üzembiztos jármű álljon a rendelkezésünkre, de a falu településszerkezete is olyan, ami indokolttá teszi egy falugondnoki busz folyamatos használatát. Nagy örömmel fogadtuk annak hírét, hogy ismét megnyiltak a településünk számára már eddig is nagy segítséget jelentő Magyar Falu Program pályázati lehetőségei, ezért oda fogjuk benyújtani pályázati kérelmünket.