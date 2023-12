A Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesülete szervezésében a zalaegerszegi Keresztury VMK-ban rendezett találkozó immár hagyományosan a Ganz-technikum 11. évfolyamos diákjainak megható karácsonyi előadásával kezdődött. Iskolájuk ünnepségére az A-, B-, C-, D-, E-osztályok tanulóiból alakított "csepűrágó" csoporttal a zalai különlegességekkel színesített "bazsi betlehemes" játékot dolgozták fel, s azt vitték el osztályfőnökeik kíséretében patronáltjaik, a látásfogyatékosok rendezvényére is.

Choma Balázs elnök a közösségük egyik legeredményesebb évéről adhatott számot

Fotó: Fincza Zsuzsa

- Van mit ünnepelnünk, hiszen egyesületeink egyik legeredményesebb évét zárjuk. Megyei közösségünk 20 évvel ezelőtt alakult önálló jogi személyiségű, kiemelkedően közhasznú egyesületté, a jubileumot igyekeztünk a szokásosnál is több tartalmas programmal köszönteni. S abban, hogy ez sikerült, oroszlánrésze van önkéntes segítőinknek is - fogalmazott köszöntőjében Choma Balázs, a Vakok és Gyengénlátók Zala Vármegyei és a Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesületének elnöke. Külön kiemelte Szemző Gáborné érdemeit, aki immár 12 éve vesz részt ügyes, bajos dolgaik intézésében. Elismeréssel szólt László Krisztina tanárnő támogató munkájáról: a Ganz-technikum igazgatóhelyettese nemcsak a karácsonyi ajándékműsor ötletgazdája, hanem egyik vak sorstársuk patronálójaként is segíti az egyesület boldogulását. Ugyancsak sokat köszönhetnek Suszter Anita, Parragi Ágnes és Baksa Anita önkéntes segítőiknek is, s úgy tűnik, a csapat tovább erősödik: Varjasi Gábor - a vakok hangoskönyvtárának kristálymikrofonnal díjazott felolvasója - személyében állandó muzsikusra tettek szert, neki köszönhetően az idén a karácsonyi dalokat már zenei aláfestéssel énekelhették.

Choma Balázs közelgő névnapja alkalmával köszöntötte önkéntes segítőjüket, Szemző Gáborné Évát

Fotó: Fincza Zsuzsa

Ajándék is jutott mindenkinek, az egyesületi szaloncukor mellé Nagyari Katalin népi kisjáték- és kismesterség-oktatótól egy csuhéangyalkát, a Ganz-technikum közösségétől a diákok által készített karácsonyfadíszt kaptak. Közben kiderült, két sorstársuk: Tóth Beáta és Németh Árpád a napokban között házasságot, így őket is jól megünnepelték - nem hagyták ki a faluhelyen szokásos menyecsketáncot sem. A jókedvet fokozta, hogy zenészüktől mindenki kérhetett egy dalt, amit muzsikaszóra közösen elénekeltek, miközben többen táncra is penderültek.