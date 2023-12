- Tapasztaljuk, hogy az emberek évek óta komoly érdeklődést mutatnak például a pszichológiai témák iránt. Úgy érezzük, ezt az érdeklődési kört ki lehet tágítani más tudományos területek felé - mondta lapunknak Nagy Johanna, a VMK munkatársa. - Ezt a törekvést érzékeltük a Puskás Réka által létrehozott formációban, amely a Tudományos Stand Up nevet kapta. A név azt fejezi ki, hogy "szaktudást adnak át az aktuális területek nagyjai egy életszerű előadás keretein belül a civil érdeklődők számára.” Éltünk azzal a lehetőséggel, hogy meghívhatunk körükből nagy tudással bíró, neves tudósokat, szakembereket. Különböző tudományterületről választottunk közérdeklődésre számot tartó témát. A Keresztury VMK kínálatában ez az új kezdeményezés jelentheti a tudományos ismeretek bővítését, méghozzá stand up stílusban, ezzel egyben igényes szórakozást is biztosít.

Az első félévben először február 20-án, kedden este hat órakor a Nobel-békedíjas dr. Ürge-Vorsatz Diána fizikus, klímakutató "Mikroműanyagok - Mit tehetünk? című előadásával érkezik.

Pogátsa Zoltán

Fotó: Keresztury VMK

- Legújabb kutatások kimutatták, hogy a mikroműanyagok már ott vannak a vérünkben és az agyunkban is. Nélkülük el sem lehet a modern életet képzelni, de mit tehetünk akkor, hogy megőrizzük a környezetünket és saját egészségünket? - mindezekre keresi a választ a tudós - hallhattuk Nagy Johannától.

Dr. Ürge-Vorsatz Diána fizikus, asztrofizikus, a kaliforniai egyetemen környezettudományból doktorált. 2001-től a budapesti Közép-európai Egyetem környezetvédelmi tanszékének professzora. 2002 óta részt vesz az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC) munkájában.

Április 3-án, szerdán 18 órakor dr. Pogátsa Zoltán közgazdász, szociológus A globális elitről beszél majd, a következő kérdéseket boncolgatva: Kikből áll korunk globális elitje? Miből szerezték vagyonukat, és milyen úton? Hol élnek és hogyan? Ahhoz a nemzethez kötődnek, amelynek tagjaként meggazdagodtak, vagy igazi kozmopoliták? Hogyan ejtik foglyul az államokat? Hogyan rejtik adóparadicsomokba a pénzüket? Őszinte-e a jótékonykodásuk?

A közgazdász, szociológus a Westminsteri Egyetemen politológiát és nemzetközi kapcsolatokat is tanult. 1999-től a Nyugat-magyarországi Egyetem Társadalom és Európa tanulmányok Intézetének oktatója, tanít a Közép-Európai Egyetemen és a Corvinus Egyetemen.

Ürge-Vorsatz Diána

Fotó: Keresztury VMK

A sorozatot május 14-én, kedden 18 órakor dr. Mérő László matematikus, pszichológus: Mesterséges intelligencia című előadása zárja. Kérdései: Hol tart a mesterséges intelligenciakutatás a XXI. században? Kell félnünk a gépi tudatok elszaporodásától? Jogos-e a hollywoodi filmek által felvázolt félelem a gépek hatalomátvételétől? A hallgatóság megismerheti egy általunk teremtett mesterséges tudat egyénre gyakorolt pszichológiai és egyéb, akár élettani hatásait.

Mérő László matematikus, pszichológus, a műszaki tudományok kandidátusa, 12 hazai és külföldi egyetemen oktat. Sikeres videojátékokat fejlesztett amerikai, japán és európai megrendelőknek, Rubik Ernővel is együttműködve.

- A következő etapban Gerendai Károlyt szeretnénk meghívni Szeress! Alkoss! című előadásával, amely a vállalkozásai sikerességéről és egyéni látásmódjáról szól. Azután Bod Péter Ákos beszélne az inflációról, valamint Nyáry Krisztián: Így szerettek a Múzsák című előadását tervezzük még - mondta végül Nagy Johanna.