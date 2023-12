Nyolcadik alkalommal rendezte meg a Pannon Egyetem Nagykanizsa - Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ a Rendőrség Tudományos Tanácsa és további társszervezetek közreműködésével a Turizmus és biztonság elnevezésű tudományos, nemzetközi konferenciát.

Dr. Németh Kornél, az egyetem docense az eseménnyel kapcsolatban elmondta, hogy az évekkel ezelőtt útjára indított konferencia alapgondolata volt, hogy a rendezvény teret adjon a szakmában dolgozó szakembereknek, kutatóknak, a kormányzati szektor képviselőinek, a felsőoktatási intézmények munkatársainak a kapcsolatteremtésre. A szervezők fontos célként fogalmazták meg, hogy a biztonság és a turizmus területén létrejött legújabb hazai és nemzetközi eredményeket a szakértő közönség számára folyamatosan, évről évre hozzáférhetővé tegyék.

Elhangzott, hogy a kiszámíthatóság, a biztonság megteremtése és fenntartása kulcsfontosságú feladatként jelenik meg a szektorban. Az elmúlt évek sajnálatos eseményei miatt még inkább fókuszba került a turizmusbiztonság kérdésköre. Ezen indíttatásból gyűltek össze a tárgyalt témakörökkel foglalkozó szakemberek, érdeklődők. A rendezvény előadói és látogatóinak számadatai, a tárgyalt témakörök évről évre való bővülése, a témában megjelent minőségi publikációk egyre magasabb rangra emelik az eseményt és fókuszba helyezik a téma jelentőségét.

A megnyitón dr. Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora köszöntőjében arról beszélt, hogy az elmúlt 8 évben a turizmus és a biztonság az időközben lezajlott események hatására közel került egymáshoz, rengeteg olyan problémával nézünk szembe - háború, energiaválás -, ami befolyásolja minden tevékenységünket, így a turizmust is. Emellett a fenntarthatóságnak is fontos eleme a biztonság.

Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere a várost mutatta be. Elmondta, hogy itt a turizmusból élnek, így kulcskérdés a közbiztonság. Zalakaros az egyik leglátogatottabb és legbiztonságosabb települése Magyarországnak. Eredményes munkát végez a 22 fős rendőrőrs, fontos szerepük van a körzeti megbízottaknak és a polgárőrségnek, a térfigyelő-szolgálatnak és másoknak is. Ennek köszönhetően szinte nincs bűncselekmény a településen, a helyiek és a turisták is biztonságban érezhetik magukat.