A műsort megelőzően Fülöp Imre Loránd polgármester köszöntötte a jelenlévőket, köszönetet mondva a lassacskán mögöttünk hagyott esztendőért, majd Vigh László, a térség országgyűlési képviselője fogalmazta meg ünnepi gondolatait. Ennek során többek közt arról beszélt, hogy a szeretet ünnepe akkor tölti be igazán a szerepét, ha tudunk egymásra mosolyogni, ha akár az idegentől is meg tudjuk kérdezni, hogy miben tudunk neki segítséget nyújtani, vagy képesek vagyunk arra, hogy bocsánatot kérjünk attól az embertársunktól, akivel nem feltétlenül felhőtlen a viszonyunk. A képviselő arra biztatott mindenkit, hogy akkor is gyakorolja ezt a gesztust, ha a másik bántotta meg őt.

- A karácsony a család ünnepe is, ezért az különösen fontos, hogy a családon belül mindenki beszéljen mindenkivel – tette még hozzá a képviselő. – Ha meg tudjuk tenni, hogy rámosolyogjunk a másikra, s megöleljük őt, akkor értjük meg igazán a karácsony valódi üzenetét.

A köszöntőket és az ünnepi műsort követően szaloncukorral és a helybéliek által készített karácsonyi süteményekkel kínálták a jelenlévőket. Szombaton Zalaháshágyon tartottak hasonló rendezvényt, ezen a programon szintén részt vett Vigh László.