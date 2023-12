December 6-ára tekintettel a városi diákönkormányzat tagjaival megérkezett a Mikulás is, folytatva ily módon az évtizednél is régebbre visszatekintő hagyományukat. A fiatalok vezetője, Kiss Levente, a középiskolás diák-alpolgármester érdeklődésünkre arról számolt be, hogy minden iskolába kihelyeztek gyűjtődobozokat, ahová a tanulók két héten át elhelyezhették az ajándéknak szánt adományaikat. S mivel ez mindig névtelenül történik, ezért az akciójuk a Titkos Mikulás nevet kapta. Játékok, írószerek, háztartási eszközök, tartós élelmiszerek kerültek a hatalmas dobozokba. Az így összegyűjtött adományok átválogatás után kerültek a Családok Átmeneti Otthonába, valamint a Gondoskodás Integrált Szociális Intézmény Napraforgó Otthonába. Szerdán délután itt a lakók énekszóval fogadták a krampusz társaságában érkező Mikulást, akinek szerepét ez évben a Ganz technikum diákja, Bödör Bence alakította.