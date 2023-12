Keszthely

Keszthelyi térségi cukrászdák készítik a legjobb szaloncukrokat

Taroltak a Keszthely térségi cukrászdák Az Év Szaloncukra megmérettetésen. Az első helyet a balatongyöröki Promenád Kávéház hozta el fügés-diós édességével. A cukrászdának azért is öröm, hogy ezzel a kreációval nyerhettek, mivel kevesen tudják, hogy Balatongyörök a füge egyik őshazája a Balaton-felvidéken. A keszthelyi Sütibolt harmadik lett meggyes-marcipános kreációjával. A készítők eddig is a legjobbak között voltak, szinte minden évben dobogósok voltak a versenyen. A tavalyi évben egy pisztácia kategóriában első helyet szereztek és egy kézműves szaloncukor, a mézeskalácsos is szintén az első helyen végzett, ismertette Németh Béla, a Sütibolt tulajdonosa, aki hozzátette, harmadik alkalommal mérettették meg magukat. Az Év Szaloncukra verseny győzteseit 196 szaloncukor közül választották ki. A megmérettetés 11 kategóriájának zsűrizésében mintegy 300 kóstoló segített. Több mint 8000 szem szaloncukrot osztottak ki bírálatra, hogy megtalálják a győzteseket.

Nagykanizsa

Kötet jelent meg a Kiskanizsai Polgári Olvasókör 153 éves történetéről

Nagyszabású nótaest keretében mutatta be december közepén Nagykanizsán, a Móricz Zsigmond Művelődési Házban a civil szervezet 153 éves történetét feldolgozó kötetet a Kiskanizsai Polgári Olvasókör. A kiadvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Városi Civil Alap támogatásával jelenhetett meg. A bemutatón elsőként Salamon Sándorné, az Olvasókör elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd a térség országgyűlési képviselője, Cseresnyés Péter méltatta az elmúlt több mint másfél évszázados tevékenységet. Kiemelte: míg Kiskanizsa képes volt önálló polgári olvasókört létrehozni, azt a jóval nagyobb lélekszámú Nagykanizsának nem sikerült, de szólt arról is, hogy 1870-ben a műveltség, az olvasottság elősegítése érdekében alakult meg az azóta is folyamatosan működő szervezet. A Pillanatok és emlékek az Olvasókör 153 éves történetéből alcímet viselő kötet tartalmáról Kardos Ferenc szerkesztő úgy fogalmazott: a kiadvány nemcsak az olvasókörnek állít emléket, de mindazon szerzőknek is, akik korabeli írásaikkal, összefoglalóikkal, tanulmányaikkal vagy akár újságcikkeikkel segítették a civil szervezet történetének megismerését.

Zalaegerszeg

Még nem vette át az állam a zalaegerszegi leánykollégium épületét

Továbbra is bizonytalan a régóta jórészt üresen álló, egykori Kaffka Margit Leánykollégium épületének sorsa. A zalaegerszegi önkormányzat 2018-ban döntött az állami tulajdonba adásáról, de még nem született erről megállapodás. A zalaegerszegi közgyűlés azért döntött a volt Kaffka-leánykollégium tulajdonjogának ingyenes átadásáról a magyar állam javára, hogy az épület a későbbiekben a Zala Vármegyei Levéltár feladatellátását szolgálhassa. A Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját, dr. Szabó Csabát tájékoztatta az önkormányzat a döntésről, hogy az intézmény kezdeményezhesse a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél az állami tulajdonba adást. A vagyonátadási eljárásra várva a levéltár által megbízott tervezőiroda megkezdte az épület felmérését, de a vagyonátadási megállapodás máig nem született meg. A zalaegerszegi önkormányzat az átadás határidejét már több alkalommal módosította, és a decemberi közgyűlésen egy évvel kitolta, 2024. év végéig.

Közterületek elnevezéséről döntöttek a zalaegerszegi közgyűlésen

Közterületek elnevezéséről is döntöttek a zalaegerszegi képviselők a legutóbbi önkormányzati közgyűlésen. Eszerint mivel a Göcseji Falumúzeum ez idáig hivatalos címmel nem rendelkezett, így a múzeumhoz vezető önkormányzati utat Fekete Györgyről, a város díszpolgáráról nevezték el. Az indoklásban egyebek mellett az szerepel, hogy az 1932-ben Zalaegerszegen született belsőépítész munkásságát számos díjjal ismerték el, szülővárosa és közössége nagyon sokat köszönhet neki. Számos beruházás kapcsolható a nevéhez, egyebek mellett szorgalmazta a falumúzeum létrehozását, illetve annak további fejlesztését. Szintén nevet kapott a Gébárti-tó melletti kézműves alkotóház, kovácsműhely, vendéglátóhely, kápolna és más épületek megközelítését szolgáló közterület a közgyűlési döntés alapján. Ennek értelmében Gébárti sétány az elnevezése, az 1-es számot a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház kapta.

Kézműves alkotásokból nyílt kiállítás – Együtt a Göcseji Tudásközpontban

EGYÜTT címmel nyílt kiállítás a Göcseji Tudásközpontban tevékenykedő kézművesek és a Göcseji Kézműves Egyesül tagjainak alkotásaiból, amit január 15-ig nézhetnek meg a látogatók. A tárlatot Sümeginé Horváth Anita igazgató és Nikitscher Bernadette, az egyesület elnöke ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Fazekas remekek, horgolt díszek, csipketerítők, szőttesek és hímzések, textilszobrok és megannyi változatos technikával készült alkotások várják mindazokat, akik betérnek a Göcseji Tudásközpont emeleti galériájába. A válogatáson 32 alkotó mutatja be az év folyamán készült kézműves darabját. A tárlat nem véletlenül kapta az EGYÜTT címet, ugyanis a falon két hatalmas tablón közös munkával fejezték ki azt, hogy számukra mit jelent az együvé, a közösséghez való tartozás. Nikitscher Bernadette elmondta, januárban Lendvára viszik a vándortárlatot. A kiállítás átnyúlik az új évre, 2024. január 15-ig nyitvatartási időben látogatható.

Kiss István György pásztorfaragás gyűjteményéből nyílt kiállítás a Gébárti Népi Kézműves Regionális Alkotóházban

"Bennünk élő múlt" címmel látható a Kiss István György táncpedagógus pásztorfaragásokat tartalmazó gyűjteményét bemutató időszaki tárlat a Gébárti Népi Kézműves Regionális Alkotóházban. A tárlat a nyitvatartási időben, január végéig látogatható, a kézműves ház december 21. és január 7. között zárva tart. A szenvedélyes gyűjtő hagyatéka 330 pásztorbotot, 200 faragott figurát őriz, ebből 80 alkotás került a jurtatér földszintjére. A megnyitón Kiss-Molnár István, a ház vezetője, Kiss István György fia köszöntötte az egybegyűlteket, a népi alkotóművészt világának hangulatába ifj. Horváth Károly népzenész muzsikája kalauzolta a résztvevőket. Szabó Zoltán etnográfus, a Hagyományok Háza tudományos főmunkatársa jelezte, ez a gyűjtemény országosan egyedülálló, ilyen gazdag kollekciója múzeumoknak sincs. A használati tárgyak, a népi szobrászat mellett kiemelte a történelmi témájú, illetve a hadifogságban készült faragásokat, különösen nagy elismeréssel adózva például annak a faragónak, aki egy pásztorbotra ráfaragta az összes aradi vértanú arcképét.