Keszthely

Változatos olvasmányok a Nyugat-balatoni Kalendáriumban

Megjelent a kilencedik Nyugat-balatoni Kalendárium. Az olvasók ezúttal is változatos témákkal találkozhatnak a kötet lapjain. Természetesen központi szerepet kap a Balaton, de Keszthely épületeiről és a környék rendezvényeiről is lehet olvasni. A kalendáriumot ezúttal is a Fejér György Városi Könyvtárban mutatták be. Tizenkilenc keszthelyi és Keszthely környéki szerző írásait olvashatják az érdeklődők a kötet lapjain, sokan közülük már évek óta oszlopos tagjai annak az íróközösségnek, amely zászlajára tűzte a nyugat-balatoni értékek bemutatását. A dokumentumírások mellett ezúttal is olvashat irodalmi alkotásokat az, aki a kezébe veszi a kötetet. Közös jellemzőjük, hogy mindannyian szívügyüknek tekintik a Balaton nyugati csücskét, és céljuk a régió értékeinek megőrzése és továbbadása. A 2024-es kalendárium témái között szerepel a Balaton vízminősége, Lady Mary Hamilton, Bródy János és Koncz Zsuzsa balatongyöröki találkozása, valamint az Örvényeshegy és a Margófesztivál. A szerkesztők igyekeznek a régió természeti, épített és kulturális értékeit valamint jeles személyeit bemutatni.

Nagykanizsa

Megjelent a Kanizsa Antológia legújabb kötete

A Halis-könyvtárban mutatta be az önkormányzat Arskép címmel az új Kanizsa Antológiát. A kötetben 60 szerző versei, tanulmányai és prózái kaptak helyet. Balogh László polgármester elmondta: az antológia különleges kiadvány, az irodalmi alkotások, lokális mikrotörténeti kutatások szerteágazó eredményei is megtalálható benne. Kardos Ferenc, a Halis-könyvtár igazgatóhelyettese, a kötet szerkesztője elmondta, az antológiában 60 szerző tette le a névjegyét, közülük tizennégy fő először jelenik meg a lapokon. Utóbbi társaságból négyen nyugdíjasként értek meg arra, hogy gondolataikat közöljék, míg nyolc rendkívül tehetséges fiatal írását olvashattuk el. Az is jó irány, hogy szerzők mindegyike a napi aktualitásokkal teszi frissé és maivá a kötetet. Megjelenik a lapokon a kereszténység, a háború, a migráció, vagy az újfajta magányosság. Ahogy Kardos Ferenc fogalmazott, ez a könyv napi jelentés a lelki állapotunkról.

Zalaegerszeg

Új forgalmi rend lépett életbe Zalaegerszegen a havi nagypiacra tekintettel

Immáron várakozni tilos táblák is jelzik a megyeszékhelyen az országos kirakodóvásárnak helyet adó autóparkolók bejáratánál, hogy minden hónap második keddjén 0 órától 16 óráig csak engedéllyel lehet várakozni. A változtatásról a helyszínen Horváth István, a Vásárcsarnok vezetője adott tájékoztatást. Mint felidézte, a városi sportcsarnok és a pláza előtti területen évtizedek óta tartják az országos kirakodóvásárt, amire a megelőző napon a táblákkal is felhívják az autósok figyelmét. A tapasztalat azonban mutatta, hogy sokan erre nem voltak tekintettel, emiatt a hátrahagyott autók elfoglalták a vásárra érkező árusok elől a korábban már általuk lefoglalt és kifizetett helyeket. Az önkormányzattal egyeztetve a napokban az összes parkoló bejáratához kihelyezték a várakozni tilos táblát, közülük tizenkettőt azzal a figyelmeztetéssel, hogy a tilalom megszegője számíthat járműve elszállítására. A szankciókra azonban nem szeretnének sort keríteni, hangsúlyozta Horváth István, aki azt is elmondta, a havonkénti országos vásár napja előtt továbbra is kihelyezik a figyelemfelhívó táblákat, már kiegészítve az új szabályozásról szóló információval.

Vitrinkiállítás Gébárton az advent jegyében

Csiszár Tiborné mézeskalács készítő és Némethné Balogh Ildikó ütőfás mézesbáb készítő Népi Iparművészek alkotásaiból nyílt vitrinkiállítás a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóházban. A tárlat a nyitvatartási időben, január végéig látogatható, a kézműves ház december 21. és január 7. között zárva tart. Némethné Balogh Ildikó egy régi hagyományt, a nyugat-európai kolostorokban megjelent offer technikát felhasználó negatív mintába öntött mézesbábok készítésének mesterségét viszi tovább. Alapja a múzeumok legféltettebb darabjai közé tartozó ütőfák. Ildikó gótikus jelenetek, barokk szent képek, bibliai jelenetek, népi barokk vallásos életképek, 19. századi állatfigurák, illetve reformkori címer ábrázolások formakincseit őrzi. A formavilág megismerése után saját tervei megvalósításában Harasztovics Róbert fafaragó népi iparművész segítette. Hosszú kísérletezés után jutott el a saját tésztaalapanyaghoz. Csiszár Tiborné mézeskalács készítő saját bevallása szerint a mézeskalács készítés csodálatos foglalatosság, belső indíttatás.

Kiállítás nyílt a zalai népművészek idei alkotásaiból

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület tagságának idén készített alkotásaiból nyílt tárlat a PANORÁMA Népművészeti Galériában, méghozzá rendhagyó módon. Ahogy Devecz Zsuzsa elnök fogalmazott, a különleges kiállításmegnyitó célja változtatni a hagyományos kiállítás megnyitók forgatókönyvén, lehetőséget biztosítani az alkotóknak a megszólalásra, alkotásuk és alkotási folyamataik bemutatására. Ezzel is bővíteni szeretnék azon közösségi események számát és lehetőségét, ahol az egyesület tagsága együtt lehet, egymástól tanulhat, inspirálódhat, fogadhatja egymás elismerését hagyományőrző és megújító tevékenységéért, megélheti a közösségbe tartozás élményét. A tárlat 2024. január 26. napjáig látogatható, ám a téli nyitvatartás és az év végi ünnepekre való tekintettel előre kell jelezni a látogatási szándékot. A kiállító népművészek tárlatvezetéseket tartanak, melyek időpontjait az egyesület Facebook oldalán folyamatosan közzéteszik.