Keszthely

A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal decemberi ügyfélfogadási rendje

Keszthely Város Jegyzője értesíti a lakosságot, hogy a 2023. december hónapban a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint alakul. December 27-én, szerdán, december 28-án, csütörtökön és december 29-én, pénteken igazgatási szünet lesz,tehát az ügyfélfogadás szünetel. Az igazgatási szünet időtartama alatt kizárólag a születések és a halálesetek anyakönyvezése ügyében lesz ügyfélfogadás az anyakönyvvezetőnél a Keszthely, Fő tér 1. fsz. 5. számú irodában az alábbiak szerint: december 27-én, szerdán 8 és 12 óra között. Egyéb anyakönyvi ügyekben, például kivonatkérelem, házasságkötésre bejelentkezés, szertartások megtartása, hazai anyakönyvezés, névmódosítás történő ügyintézésre az igazgatási szünetet követően van lehetőség.

Az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási nap 2024. január 3,. szerda.

Remekeltek a keszthelyi vajdások

Sorra jól szerepelnek a vajdás diákok az országos és nemzetközi megmérettetéseken. Decemberben magyar, fizika és sportversenyeken is a legjobbak között végeztek a tanulók. A gimnázium célja, hogy minél jobban felkészítse a továbbtanulásra a fiatalokat, a versenyeredmények pedig egyfajta visszaigazolást is jelentenek. A Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos döntőjében a 7. évfolyamosok és a 9. évfolyamosok is az előkelő negyedik helyet szerezték meg saját kategóriájukban. A lányok rengeteget készültek a megmérettetésre, amelynek meg is lett az eredménye. Nett Vivien ebben az évben is számos sikert ért el úszásban. Közönségszavazáson elnyerte a Zala vármegye év női sportolója címet, a Köznevelésért Felelős Államtitkárságtól pedig Magyarország tehetsége kitüntetést kapott. Országos és Európa-bajnokságokon is többször felállhatott a dobogóra. A természettudományok terén is jeleskednek a diákok. Nem kis eredmény, hogy a Fizika Világbajnokságnak is nevezett Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenyének első elődöntőjén továbbjutott egy vajdás tanuló, Alexandrova Angelina.

Nagykanizsa

Szép magyar nyelven szól a gyerekekhez az olvasókönyv

A Thúry György Múzeum és az Együtt Kiskanizsáért Egyesület szervezésében a Plakátházban tartották az 1910-ben megjelent Pista és Juliska olvasókönyv az elemi népiskolák II. osztálya számára című tankönyv reprint kiadásának bemutatóját. Dénes Sándor kiskanizsai önkormányzati képviselő mutatta be a kötetet. Kiemelte: a Betűvetés – Hangutánzó ÁBC katholikus elemi iskolák számára című 1927-ben megjelent tankönyv reprint kiadását tavaly mutatta be az Együtt Kiskanizsáért Egyesület. Most pedig itt a következő, ami már a második osztályosoknak szól. Ebben az időszakban a diákok olvasást, írást, számtant, testnevelést, hit- és erkölcstant tanultak - folytatta. Ez az olvasókönyv a Juhász család mindennapjaiba enged betekintést az olvasónak. Az egyesület elnöke, Horváth Jánosné kiemelte: amikor évekkel ezelőtt az iskolatörténetet a múzeummal közösen elkezdték kutatni, akkor értesült arról, hogy léteznek több mint 110 éves könyvek különféle kiskanizsai családoknál. Az idő azonban nyomot hagyott a köteteken, ezért döntöttek úgy, miszerint ezeket kiadjuk újra.

Az öt világvallás a nagykanizsai kiállításon

Világvallások és művészetek címmel nyílt meg a nagykanizsai Halis-könyvtárban Gelencsér Gábor nyugalmazott újságíró és szerzőtársa, segítője Kalmár Anikó új kiállítása. Gelencsér Gábor évek óta ismeretterjesztő céllal gyűjti a bankjegyeket, érméket, zászlókat, retró képeslapokat és könyveket. Legújabb tárlata a bibliotéka emeletén a világvallások és a művészetek köré szerveződött a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódva. A január 6-ig látható kiállításon szeretnék bemutatni az öt világvallást, s azt, hogy miként reprezentálják magukat a különféle művészeti ágakban, mint a festészet vagy az építészet, mondta Gelencsér Gábor. A tárlatot Lehota M. János esztéta ajánlotta az

érdeklődő diákok figyelmébe. Gelencsér Gábor január 6-ig minden hét keddjén 15 órától ingyenes tárlatvezetésre invitálja a látogatókat.

Zalaegerszeg

A Zalaegerszegi Mindszentyneum programjai a téli szünetben

A Zalaegerszegi Mindszentyneum látogatóközpont változatos programokat szervez a téli szünetben, így segítve a családok időtöltését. A rendezvények minden alkalommal 15 órakor kezdődnek.

December 27-én, szerdán Tóth Adél mesepedagógus mesél, zenél és játszott a gyerekekkel. December 28-án, csütörtökön Vajda Margit zenepedagógus tart zenés, táncos foglalkozást. December 29-én, pénteken Az öreg halász és a nagyravágyó felesége címmel az ÜstKompánia társulat vidám, táncos, interaktív előadása várja a családokat. December 30-án szombaton Esztendő te vígságszerző címmel Rákosné Paizs Szilvia múzeumpedagógus Szilveszteri rakétakészítésre hívja az érdeklődőket. Január 5-én, pénteken Péter és a Farkas Kalimpa színház zenés bábelőadása lesz, ahol a mese szereplőit a különböző hangszerek személyesítik meg, ezáltal a gyerekek mesehallgatás közben a hangszerek egyedi hangzásával is megismerkedhetnek. Január 6-án, szombaton Partics Edina és Hardi András néptáncosok Évköszöntő népszokásokat, így a Regölést és a háromkirály járást mutatják be.

Ünnepi nyitvatartás a Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatalban

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023. december 27. és 2024. január 1. napja között igazgatási szünetet rendelt el. A hivatal Kossuth L. u. 17-19. és Ady u. 15. szám alatti épületei ezen időszakban zárva tartanak. Az igazgatási szünetről szóló törvény és kormányrendelet rendelet alapján Zalaegerszeg Polgármesteri Hivatalában a fenti időszakban az ügyfélfogadás, az ügyintézés, az iratok befogadása, az elektronikus munkavégzés, a hivatali kapun történő ügyintézés szünetel. Ügyeleti rendben az alábbi ügytípusokban történik ügyintézés: a halaszthatatlan közfeladatok ellátása érdekében a Polgármesteri Hivatal Anyakönyvi és Nyilvántartási Csoportja, valamint a Műszaki Osztály Városüzemeltetési Csoportja a Széchenyi tér 2-5. szám alatti épületben ügyfélfogadást és ügyeletet tart. Az igazgatási szünet időszakában kizárólag születési és halotti anyakönyvezés, halottvizsgálati bizonyítvány kiadása, anyakönyvi kivonatok kiadása történik.

Kézműves alkotásokból nyílt kiállítás – Együtt a Göcseji Tudásközpontban

EGYÜTT címmel nyílt kiállítás a Göcseji Tudásközpontban tevékenykedő kézművesek és a Göcseji Kézműves Egyesül tagjainak alkotásaiból, amit január 15-ig nézhetnek meg a látogatók. A tárlatot Sümeginé Horváth Anita igazgató és Nikitscher Bernadette, az egyesület elnöke ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Fazekas remekek, horgolt díszek, csipketerítők, szőttesek és hímzések, textilszobrok és megannyi változatos technikával készült alkotások várják mindazokat, akik betérnek a Göcseji Tudásközpont emeleti galériájába. A válogatáson 32 alkotó mutatja be az év folyamán készült kézműves darabját. A tárlat nem véletlenül kapta az EGYÜTT címet, ugyanis a falon két hatalmas tablón közös munkával fejezték ki azt, hogy számukra mit jelent az együvé, a közösséghez való tartozás. Nikitscher Bernadette elmondta, januárban Lendvára viszik a vándortárlatot. A kiállítás átnyúlik az új évre, 2024. január 15-ig nyitvatartási időben látogatható.