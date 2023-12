Új otthonra lelhetnek a közösségek Keszthelyen

Felavatták a város megújított közösségi terét a Külső Zsidi úton, ahol a jelenlévő rászorulóknak karácsonyi csomagot és ajándékokat is átadtak Keszthely vezetői. Mostantól korszerű és kényelmes helyszínre lelhetnek itt a térség lakói, civil közösségei. Az avatáson Manninger Jenő polgármester elmondta, az épületet a CLLD-program forrásaiból szépítették tovább a korábbi felújítást követően. Emlékeztetett, az Összefogás Keszthelyért Egyesület révén 400 millió forintot nyert a város, amelyből 340 milliót különböző fejlesztésekre fordítottak. A részletekről szólva Vozár Péterné alpolgármester sorolta: ebből az összegből 10 játszótér és két közösségi tér újult meg, s számtalan programot szervezett a Goldmark Károly Művelődési Központ. Az elnyert összegből számos más szervezetnek, így például a Helikon Liget Egyesületnek is jutott, amely ezt a támogatást is felhasználta az úgynevezett szalétli épület létrehozására. Az épületben most minden helyiség megújult, s több terem és szoba áll a közösségek rendelkezésére. Később itt képzéseket, rendezvényeket, kreatív műhelytalálkozókat, beszélgetéseket szerveznek, és számos olyan programot is, amely alkalmas a szabadidő aktív eltöltésére. Az energetikai megújulás jegyében a falakat és a födémet hőszigetelték, így a ház minden évszakban szolgálja majd a közösségeket.