Megköszönték a keszthelyi oktatási, szociális és kulturális intézmények éves munkáját

Keszthely emberi erőforrások bizottsága vendégül látta az oktatással-neveléssel, kisgyermek- és idősgondozással, valamint a kultúrával foglalkozó intézményeinek vezetőit, illetve a polgármesteri hivatal azon dolgozóit, akik e grémium munkáját segítették ebben az esztendőben. Csótár András, a bizottság elnöke azt mondta, ugyan az intézmények fenntartói eltérőek, mégis közös bennük, hogy mindannyian a Keszthelyen és környékén élőkért dolgoznak. A grémium elnöke a rendezvényen megköszönte az intézmények munkatársainak egész éves áldozatos munkáját. Idén húsz, támogatással kapcsolatos határozatot hoztak, s ezek jó része kiadványok megjelentetését segítette. Leszögezte: az óvodára és az általános iskolákra minden évben kiemelt figyelem jut, idén pedig a középiskolák is kaphattak ebből a forrásból. Az emberi erőforrások bizottsága 16 intézmény számára mintegy 3,5 millió forintot szavazott meg idén, ezzel is szebbé téve a karácsonyát gyerekeknek és időseknek egyaránt.

Együttműködési megállapodás született Nagykanizsa és Muraköz megye között

Fontos mérföldkőhöz érkezett a magyar és horvát határmenti együttműködés, a napokban ugyanis együttműködési megállapodást írt alá Nagykanizsa önkormányzata és Muraköz megye. A kölcsönös előnyökön alapuló szerződés kiterjed a gazdaság, a kultúra, a sport, az oktatás és a környezetvédelem területeire. A Vasemberházban rendezett ünnepségen elsőként a házigazda képviseletében Balogh László polgármester szólt. Mint mondta, a jövőben nagyobb hangsúlyt szeretnének fektetni a gazdasági integrációra, a közös uniós projektekre, s bővíteni akarják az oktatás, a kultúra és a sport területén meglévő kapcsolatokat. A rendezvényen Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: a most aláírt dokumentum új célokat is kijelöl. Ilyen például az Murakeresztúr és Kotoriba között létesítendő új Mura-híd, amely fizikai összeköttetést is jelentene a két régió között. Horvát oldalról Matija Posavec, Muraköz megye főispánja látte el kézjegyével a megállapodást, majd arról beszélt, hogy a dokumentum új lehetőséget és keretet ad az együttműködésre.

Lezárult a jubileumi év a 150 éves zalaegerszegi Petőfi-iskolában

A Zalaegerszegi Petőfi Sándor Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. Ebből az alkalmából tavasztól színes ünnepségsorozatot szerveztek, melynek zárásaként a napokban felavatták Petőfi körtefáját. Az oktatási intézmény méltóképpen emlékezett meg a jeles évfordulóról: tanulmányi versenyeket, kirándulásokat, koncertet, színházi előadást és kiállításokat rendeztek, valamint megjelentettek egy ünnepi évkönyvet is, amely az iskola történetét és mindennapjait, jeles diákjait és az elért eredményeket mutatja be, idézte fel Kovács Éva intézményvezető. A zárórendezvényen a diákok rövid verses-zenés műsorukkal emlékeztek névadójukra, illetve felidézték a különleges gyümölcsfa történetét. A pórszombati Tündérkertben Kovács Gyula pomológus begyűjtötte és továbboltotta a körtefa utódainak termőágát, ebből az oltványból került most egy a Petőfi-iskola előkertjébe, amit egykori tanítványuk, Szabó Ábel és édesapja, dr. Szabó Zsolt ajándékozott iskolának.

Elbúcsúzott jubileumi évétől a Szent Rafael Kórház

Közeleg az év vége, amely a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház számára a búcsúzást is jelenti fennállásának 175 évétől. A jubileumi esztendő méltó megünneplésére a kórház vezetése és Zalaegerszeg önkormányzata együttműködést kötött. Sok program valósult meg, más intézmények szervezésében is. A jubileumi év záró eseményén nekik mondtak köszönetet. A rendezvény a Semmelweis-napi jubileumi ünnepségre készített dokumentumfilm levetítésével kezdődött, amelyben dr. Gasztonyi Beáta főigazgató idézte fel az 1848-ban ispotályként alapított kórház napjainkig tartó történetét és fejlődési állomásait. A főigazgató rátért a jubileumi év rendezvényeire is. Megemlítette a polgármesteri hivatal dolgozóinak tartott szűrőnapot, a Deák Ferenc Vármegyei és Városi Könyvtár 175 könyv, film és műtárgyajánlóját, a 175 perc az egészségért lakossági szűrőprogramot, a Tourinform Iroda Ispotálytól a kórházig elnevezésű történelmi sétáját, az év 175 napján a Zalaegerszegi Kerékpáros Sportegyesület által szervezett kerékpáros túrát. A programok közül kiemelte a kórház javára második alkalommal szervezett Aquacity jótékonysági napot, továbbá az in-Fúzió elnevezésű jubileumi gálát.