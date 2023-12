Idén is szaloncukrot kaptak a keszthelyi állományok tagjai

Megköszönték Keszthely orvosainak, ápolóinak, mentőnek, rendőreinek és tűzoltóinak egész éves munkáját. Az önkormányzat és a Lissé Édességgyár jóvoltából mindenki egy-egy doboz szaloncukrot kapott ajándékba. Manninger Jenő polgármester és Horváth Tamás önkormányzati képviselő Rácsai Marianna kereskedelmi igazgató társaságában kereste fel a szolgálatban lévőket, s összesen 908 doboz szaloncukrot osztott szét az állományok tagjai között. Rácsai Marianna úgy fogalmazott, ez a legkevesebb, amit megtehetnek azokért, akik az év összes napján szolgálatot teljesítenek – a város és az itt élők érdekében. Szerinte ez a gesztus a legkevesebb, amit egy helyi vállalkozás „cserébe” adhat a szeretet ünnepének közeledtével. Manninger Jenő azt mondta, e szervezetek munkája a legfontosabb a Keszthelyen élők számára, s az itt lakók elégedettek azzal.

Adventi programok a nagykanizsai Erzsébet téren

Élettel telik meg az adventi hétvégeken az Erzsébet tér Nagykanizsán, hiszen nemcsak árusok és vendéglátósok kínálják árucikkeiket az oda kilátogatók számára, de változatos műsorokkal is kedveskednek a szervezők az érdeklődőknek. A város és városkörnyék számos művészeti csoportja bemutatkozott már az ünnepi programsorozat részeként, az elmúlt hétvégén mások mellett a Fatima Zumba, az énekes Kurta Lilla, a Kanizsa Jam-műhely, a Szikrák, a Kanizsa és a Pántlika néptáncegyüttesek, a Kanizsai Fiatalok Közössége, a Honvéd Kaszinó színjátszói és a Magic Ritmo tánccsoport műsorát láthatta a közönség. Emellett volt tűzvarázs örömtánc, a program pedig mindkét napon könnyűzenei koncertekkel, Anett és Livi akusztikus műsorával, valamint a Deresedő Wild Gerlicék és a Your Last Steps fellépésével ért véget.

Zalaegerszeg önkormányzata továbbra is a Volánbusszal kötött szerződést

Eredménytelenül zárult a megyeszékhely öt évre szóló személyszállítási szolgáltatásának ellátására kiírt közbeszerzési pályázat, ezért az önkormányzat nem hosszabbította meg a szerződést a Volánbusszal. Egyebek mellett erről is tárgyaltak a képviselők a legutóbbi önkormányzati közgyűlésen. A kiírásra egyetlen cég jelentkezett, a jelenlegi szolgáltató, ám a pályázata érvénytelen volt. Mindezek ellenére a közlekedési törvény alapján nem közbeszerzés, hanem kijelölés alapján, közvetlen megbízással továbbra is a 2023. december végén lejáró szolgáltatói szerződést ellátó Volánbusz Zrt. lesz a helyi tömegközlekedési cég 2024. januártól 2025 végéig. Ez azt is jelenti, hogy a lakosság nem fog változást érzékelni sem a szolgáltatásban, sem a díjakban. A testületi határozat előkészítéséhez mellékelt emlékeztető felidézi, hogy a szolgáltató cég veszteségeinek ellentételezésére a város akár 1 milliárd forintos kompenzációt is fizethet. Balaicz Zoltán polgármester a közgyűlés utáni tájékoztatóján elmondta, a következő két év lehetőséget ad minél szélesebb kör számára kiírni a közbeszerzési pályázatot. Példaként Szombathelyt említette meg, ahol osztrák magáncég biztosítja a tömegközlekedést.

Felavatták Tüttőssy László emléktábláját Zalaegerszegen

Zala vármegye egykori táblabírója, a kórház jogelődjének, az ispitának nagylelkű támogatója előtt tiszteleg az az emléktábla, melyet nemrég avattak fel az Európa téren. Az 1746-1824 között élt Tüttőssy László bronz domborművét Szabolcs Péter, Munkácsy-díjas szobrászművész, Zalaegerszeg díszpolgára készítette, megvalósulását az önkormányzat támogatta. Dr. Kulcsár Bálint levéltáros arról szólt, bizony sokáig tévesen tudtuk halálának évét és használtuk a zalaegerszegi születésű kisnemesi sarj nevét: Tüttőssy Ferencnek keresztelték a róla elnevezett utcát 1960-ban. A szakember sokáig tanulmányozta a Tüttőssy-család történetét, így több helyen pontosította az eddig ismert életrajzot. A jelenlévőket dr. Káldi Dávid településrészi önkormányzati képviselő köszöntötte, aki arról tájékoztatott, hogy a relief dr. Szigethy István kezdeményezésére jött létre. Emlékeztetett, hogy a Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány 2005 óta állíttat névtáblákat, ezt a gyakorlatot az önkormányzat is átvette.