Az ovisoknak kedveskedtek a keszthelyi asbóthosok

Az Idősek Otthonának lakói után a legkisebbeket is megörvendeztették az Asbóth Technikum tanulói. Karitatív programjuk során játékokat gyűjtöttek a Gagarin Utcai Tagóvodának és vidám zenés előadással is készültek a kicsiknek. Az iskolának fontos, hogy minél többek arcára tudjanak mosolyt csalni az adventi időszakban is. Az óvodások nagyon várták már az iskolások meglepetését. A koncert során több dalt együtt is énekeltek a zenekarral, az előadást nagy tapssal hálálták meg. Az asbóthosok decemberben már az idősek otthonának lakóit is meglepték, most úgy gondolták a kicsiknek is szeretnének boldogságot okozni, mondta Losoncziné Pölöskei Orsolya igazgatóhelyettes. A diákok az elmúlt hetekben olyan játékokat gyűjtöttek össze, melyeket ők már nem használnak, de még jó állapotban vannak. Hat nagyméretű ajándéktáskát töltöttek meg ezekkel. A csoportszobákban át is adták a piciknek, akik nagy lelkesedéssel bontották ki a csomagokat. Társasjátékok, plüssök, mesekönyvek egyaránt kerültek elő a szatyrokból.

Gyermekeket és időseket ajándékoztak meg Nagykanizsán

A Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ „Segíts, hogy segíthessünk” Alapítványa nemrégiben 100 gyermek számára adott Mikulás csomagot, valamint értékes ajándékutalványt. Szintén a kanizsai központ alapítványa a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Szervezetével karöltve 60 idősnek adott programot és ajándékokat. Mindkét akcióhoz a támogatást a szintén kanizsai LocoMotiv Közösségi Alapítvány nyújtotta. A programoknak minden esetben a Medgyaszay Ház adott otthont. A gyermekeknek szóló rendezvényen a műsort a Péterfy-iskola énekkara és 8. osztályos tanulói adták. Az időseknek szervezett ünnepen Batthyány-gimnázium Virág Benedek Ifjúsági Vegyeskara lépett fel Cseke József karnagy vezetésével. A rendezvényeken résztvevőket Mészáros Adrienn, a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ köszöntötte. Beszédében a saját, bensőségesebb karácsonyi élményeit osztotta meg a hallgatósággal.

Két szakterületet érintő eszközfejlesztés a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban

A vármegyei kórházak onkológiai és kardiológiai eszközparkjának fejlesztését támogató projekt részeseként csaknem 800 millió forintos eszközfejlesztést valósíthatott meg a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház. Ennek eredményeként a diagnosztikai tevékenységeket, valamint a műtéti beavatkozásokat és kezeléseket segítő legmodernebb készülékeket állítottak munkába, hogy biztosítsák a betegek komplex ellátását. A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház vezető szakterülete a kardiológia és a szívsebészet, ahol az innovációra fogékony osztályok több eljárást is elsőként vagy az elsők között vezettek be a vármegyei intézmények szintjén. A projektben beszerzett új koronária CT-nek több szempontból is jelentőséget tulajdonít dr. Lupkovics Géza orvos-igazgató, a kardiológia osztályvezető főorvosa. A fejlesztés másik ága az onkológiai szakterület, melynek munkáját elsősorban az osztályokra telepített diagnosztikai és műtéti eszközökkel segítette a projekt. Dr. Máhr Károly, az onkológia osztályvezető főorvosa az időtényezőre és a precizitásra helyezi a hangsúlyt a beruházás kapcsán.

Dr. Székely János megyéspüspök vitt ajándékot a zalaegerszegi idősotthonba

Minden valószínűség szerint legnagyobb karácsonyi ajándékukat kapták meg a zalaegerszegi Gondviselés Háza Idősotthon lakói, ugyanis a szentmisét dr. Székely János megyéspüspök celebrálta. Jövő nyáron lesz öt éve, hogy a volt Pais-iskola épületében működő intézmény fenntartását a Szombathelyi Egyházmegye vette át. Főpásztora, dr. Székely János püspök személyesen kívánta biztosítani az otthon gondozottjait, hogy közösségük számára ugyanolyan fontosak, mint a családnak a köztük élő idős hozzátartozók. Bár évközben máskor is elutazik Zalaegerszegre, ezúttal karácsony közeledtével ajándékot is vitt az öregeknek és a róluk gondoskodó dolgozóknak. A szentmise után kötetlen beszélgetésre is jutott idő. Szóba került például az 2022-es népszámlálás egyik megállapítása, mely szerint hazánkban gyengülni látszik a vallásosság. Érdekesség, hogy az országban Zala és Vas vármegyében a legmagasabb (49-, és 48 százalék) a katolikusok aránya.