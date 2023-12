Jubilál a KÉSZ keszthelyi szervezete

Megalakulásának húszéves évfordulóját ünnepelte a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének keszthelyi csoportja. Léber Mihály akkori plébános kezdeményezésére, Kondorosy Előd vezetésével csaknem 50 fős létszámmal csatlakoztak az országos kezdeményezéshez. Nevükhöz nagyon sok helyi kulturális program létrejötte fűződik. Többek között a keszthelyi plébániák találkozója, megemlékezés az Árpád-házi szentekre, a keszthelyi csoport ilyen és ehhez hasonló programokat szervez megalakulása óta. A Goldmark Károly Művelődési Központ nagytermében egy jubileumi rendezvénnyel emlékeztek meg az elmúlt két évtizedről. A múltat fotók segítségével is megidézték, ezek a képek az általuk szervezett programokon készültek. A csoportot 2005-től az idei év tavaszáig Krupláné Nagy Ágnes vezette. A helyi szervezet élén tavasz óta tevékenykedő új elnök, Tál Zoltán is ezeket az értékeket kívánja továbbvinni.

Harrach Péter, a KDNP parlamenti képviselője volt a vendég Nagykanizsán

A közelmúltban Harrach Péter, a KDNP országgyűlési képviselője volt a vendége a párt vármegyei szervezete pódiumbeszélgetésének, amelyen sok egyéb téma mellett a politikai és gazdasági helyzetet is értékelte a parlamenti képviselő. A beszélgetést megelőző sajtótájékoztatón dr. Császár Zoltán, a KDNP Zala vármegyei elnöke arról szólt, a kereszténydemokrata esteket azért szervezik, hogy a helyi szimpatizánsok is találkozhassanak meghatározó országos politikusokkal. Harrach Péter a sajtótájékoztatón a Fidesz és a KDNP kapcsolatáról szólva úgy fogalmazott: ez nem koalíciós partnerség, hanem sokkal mélyebb együttműködés, ez egy szövetség, amely sikeresnek bizonyult. Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője megerősítette: a Fidesz és a KDNP szövetsége Nagykanizsán is példaértékű, s ennek a szoros együttműködésnek köszönhetően jó esély van arra, hogy a 2024-es helyhatósági választásokon ismét a Fidesz-KDNP pártszövetség jelöltjei kerüljenek többségbe a közgyűlésben.

Közönségdíjas a Zalai Táncegyüttes Egyesített Utánpótláscsoportja

A Zalai Táncegyüttes Egyesített Utánpótláscsoportja nyerte meg a IX. ZegaSztár 2023 tehetségkutató verseny közönségdíját, és kategóriájukban is ők lettek a legjobbak. A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban tartott gálaesten valamennyi művészeti kategória győztesét kihirdették, és a támogató cégek jóvoltából számos fő- és különdíjat is átadtak. A tehetségkutató verseny fődíjának jelöltjeire több mint 8200 SMS érkezett a nézőktől a mintegy háromórás műsor ideje alatt. Döntésük alapján a Zalai Táncegyüttes Egyesített Utánpótláscsoportja nyerte a közönségdíjat, amit Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere jelentett be. A 2023-as év ZegaSztárja Farkas Ferenc Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását, valamint 300 ezer forintot vihetett haza. A Zalaegerszegi Televízió és az önkormányzat kétévente megtartott tehetségkutató versenye Velkey Péter, az önkormányzat humánigazgatási osztályának vezetője ötlete alapján indult útjára. A ZegaSztár 2025-ben jubilál, akkor tartják a tizedik fordulót.

Pályaorientációs nyílt nap a Széchenyi István Technikumban

Az idei korábbi kettőhöz hasonlóan múlt héten is több mint száz, középiskolai tanulmányait ősszel kezdő diák vett részt a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikuma "Találj rá a leendő szakmádra!" címmel szervezett pályaorientációs napján. Ezúttal az építőipari ágazat, az épületgépészet, az elektronikai, elektrotechnikai és az informatikai, távközlési ágazat szakmai tantárgyait mutatták be, hogy segítsenek a tanulóknak és szüleiknek a továbbtanulásban. Némethyné Lövey Zsuzsanna igazgató elmondta, a teljes oktatói kar részt vesz ebben a programban. Ebben a tanévben 145 elsőéves tanul náluk hat osztályban, jövőre is hasonló létszámmal számolnak. Az előző két nyílt napon az általános tájékoztatót hallgathatták meg az érdeklődők, illetve nyílt tanítási órákon vehettek részt. A fiatalok ki is próbálhatták a tanulható szakmákat. Többek közöt a lego robotokat próbálhatták ki a nyílt nap résztvevői, illetve a 3D-s épülettervezésben mélyedtek el.