Adventi ünnepséget szervezett a Keszthelyi Nemzeti Kör

Adventi összejövetelt szervezett a Keszthelyi Nemzeti Kör. Az eseményt hagyományteremtő szándékkal hívták életre, amikor az ünnepvárás mellett lehetőség nyílik a közös beszélgetésre, kikapcsolódásra. A résztvevőket szeretetvendégséggel és kulturális műsorral is megörvendeztették. George Friedrich Lawall zeneszerző saját szerzeményei és átiratai is felcsendültek az adventi zenés-verses délutánon. Gáspár Attila és dr. Fall Judit énekével kápráztatta el a közönséget. A délutánon műsort adtak a Csány-Szendrey Általános Iskola tanulói. Az ünnepkörhöz tartozó lucázást elevenítették fel. Az évzáró eseményen Vozár Péterné elnök elmondta, számos rendezvény valósult meg ebben az évben. A megszokottak mellett újdonságokat is bevezettek és készülnek már a következő esztendőre is. A Keszthelyi Nemzeti Kör várja a továbbiakban is a csatlakozni kívánókat.