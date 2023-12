Fontos lenne, hogy befagyjon a Balaton

Nemcsak a nádvágást nehezíti, hanem a téli sportokról is le kell mondanunk már évek óta, mert nem fagy be a Balaton. Egy-két évtizede még akár száz napig is eltartott az 50–70 centiméter téli jégpáncél. A jég védett, melegített, nyugalmat biztosított a telelő élőlényeknek. Somogyi Boglárka limnológust, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársát arról kérdezte keszthelyi tudósítónk, hogy okozhat-e a víz összetételében és élővilágában tartós, visszafordíthatatlan elváltozást, ha évekig nem fagy be a Balaton. A szakember elmondta: ha nem alakul ki jégtakaró, az élőhelyvesztést is jelent. A klímaváltozás átalakítja a természetes vizek életét is. Ha kevés időre, vagy egyáltalán nem fagy be a Balaton, a víz melegebb lesz, és az élővilág téli nyugvó periódusa is eltolódik. A melegebb víz azzal jár, hogy az algák több szerves anyagot termelnek. Emellett teleink enyhülése kedvez az invazív fajoknak, amelyek, ha megtalálják az életfeltételeiket, kiszoríthatják az őshonosakat, ez pedig a biodiverzitás csökkenéséhez vezet, tette hozzá a szakember.

Adventi gyöngyfűzött ajándékok Nagykanizsán

A Thúry György Múzeum Fő utcai épületében adventi készülődés című családi napját tartotta a hétvégén. A rendezvényen a résztvevőknek lehetőségük nyílt gyöngyfűzött ajándéktárgyak készítésére is. Az intézmény igazgatója, dr. Száraz Csilla elmondta: az ünnepi várakozás fénypontja ez a foglalkozás, melyen a tradicionális karácsonyok hangulatát szerették volna felidézni. Ehhez pedig felhasználták a múzeum néprajzi és történeti gyűjteményét, a régi játékokat. Támogatójuk a Zalaerdő Zrt. volt, akiknek a jóvoltából fenyőfát is kaptak. Az elkészült díszek akár erre a fára is felkerülhettek, ám mindenki hazaviheti ezeket. Gyanó Szilvia, a múzeum etnográfusa és Szvetics Jánosné galamboki gyöngyösnecc-készítő népi iparművész gyöngyfűzött ajándéktárgyakat készített. A gyöngyösnecc varrása hetekig tartó folyamat volt, ezért helyette a gyöngyfűzés technikájával és annak motívumaival akár nyakékek, vagy karácsonyfa díszek is készülhettek, mondta Gyanó Szilvia.

Megújult Zalaegerszegen a jánkahegyi harangláb

A Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület projektjében újult meg a jánkahegyi harangláb, amelynek története az 1860-as évekre nyúlik vissza. A feljegyzések szerint eredeti helye Olában, a Jézus Szíve Ferences Templom környékén volt, ott állították fel, és onnét került a Jánkahegyre 1922-ben. A sajtótájékoztatón Galbavy Zoltán önkormányzati képviselő felidézte azt is, hogy a harangláb szomszédságában 1996-ban szentelték fel a Szerdahelyi Károly tervezte Szent Antal kápolnát, és helyezték el Hadnagy György szobrászművész Stációját. Varga Csaba, a Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület elnöke azt mondta: minden olyan érték megóvásán dolgoznak, amelyekkel növelni tudják a város idegenforgalmi vonzerejét. A Bethlen Gábor Alapkezelőtől kapott 10 millió forint támogatásból 6,5 milliót költöttek a harangláb felújítására. A megmaradt összeget turistaútvonalak tábláira fordítják. A harangláb helyreállítását Varju András főrestaurátor szakértő támogatásával a Zala-Ép Kft. végezte. Pais Kornél, a zalaegerszegi LÉSZ Kft. ügyvezetője elmondta, a stációkat is felújították Hadnagy György közreműködésével.

Ülésezett a Zala Vármegyei Államigazgatási Kollégium Zalaegerszegen

A Zala Vármegyei Államigazgatási Kollégium (ZMÁK) a közelmúltban tartotta évi ülését dr. Sifter Rózsa, Zala vármegye főispánja, a kollégium elnökének vezetésével. A rendezvénynek a Mindszentyneum adott helyt Zalaegerszegen. Dr. Sifter Rózsa kiemelte, kiváló együttműködésben dolgoznak a területi kormányzati feladatok elvégzésén. A 2023-as esztendő sikeresnek nevezhető a világban zajló háborús események ellenére. Hangsúlyozta, a magyar kormány döntéseivel idén is a magyar gazdaságot támogatta. Mint mondta, a vármegyében ennek eredménye a munkanélküliség minimálisra csökkenése, valamint a jövőbe mutató beruházások megvalósulása. Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere azt ismertette, hogy az elmúlt kilenc évben 5 ezer új munkahely jött létre a városban, az iparűzési adó 3 milliárdról 7,4 milliárd forintra növekedett. Mint mondta, jelenleg a munkaerőhiány okoz gondot, amely helyben nem megoldható. Ferge László őrnagy, a Magyar Honvédség 20. számú Hadkiegészítő és Toborzó Irodájának vezetője elmondta: már az általános iskola elvégzése után jelentkezhetnek a fiatalok katonai pályára, Zalaegerszegen és Nagykanizsán kadétképzésen vehetnek részt. Felsőfokú tanulmányaikat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végezhetik el.