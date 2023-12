Nyílt napot tartottak a Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központban

Nyílt napot tartottak továbbtanulás előtt álló középiskolás diákoknak a Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központban. A középiskolás diákokat változatos, tudományos előadásokkal várták az oktatók. Szó esett például a tudatos gondolkodásról, a jövő munkahelyeiről, a közösségi médiáról, a mesterséges intelligenciáról, de még arról is beszéltek a tanárok, hogy életünk során mennyi műanyagot fogyasztunk el. Emellett a tanulók kézműves foglalkozáson karácsonyfadíszeket készítettek és látogatást tehettek az egyetemi kollégiumban is. A duális nyílt napon az egyetemi központ és céges partnereik mutatkoznak be együtt, mondta dr. Jaskó Szilárd egyetemi docens, tanszékvezető. A potenciális továbbtanulók interaktív formában találkozhattak több gazdasági szegmens képviselőivel, akikkel beszélgethettek is. Az egyetemi docens a jövő munkahelyeiről is szót ejtett. Kiemelte: sokfajta út áll az emberiség előtt, a technológia magasságokat éppúgy jelenthet az emberiség számára, mint mélységeket. Az viszont már biztos, hogy elértük a korlátaink határát, a racionális körforgásos gondolkozásra törekvés együtt segíthet az emberiségnek megmenteni a Földet.