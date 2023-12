Dr. Udvardy György veszprémi érsek gyújtotta meg az első adventi gyertyát Keszthelyen

A tradícióból erőt meríthetünk, emelte ki dr. Udvardy György veszprémi érsek, amikor Manninger Jenő polgármesterrel közösen meggyújtotta az első gyertyát Keszthely adventi koszorúján. Manninger Jenő reményét fejezte ki, hogy a Fő téri rendezvénysorozat méltó módon segíti a karácsonyra való készületet, s azt mondta, bízik abban, hogy vasárnaponként sokan vesznek majd részt a következő hetekben is a gyertyagyújtásokon. Dr. Udvardy György kiemelte: szeretnénk méltó módon felkészülni Jézus Krisztus ünneplésére, egyúttal éltetni ezt a gyönyörű hagyományt – s az ünnep által élni. Leszögezte, a tradíció nem a régmúlt eseménye, hanem eleven valóság, ami megtart bennünket embernek. Hozzátette, a gyertyagyújtás is e körbe tartozik, amelyből erőt meríthetünk, az ünnepre készülve. A gyertyagyújtáson a Karmelita-bazilika Kis Szent Teréz kórusa működött közre, Németh Kristóf vezényletével.

Az öt világvallás a nagykanizsai kiállításon

Világvallások és művészetek címmel nyílt meg a nagykanizsai Halis-könyvtárban Gelencsér Gábor nyugalmazott újságíró és szerzőtársa, segítője Kalmár Anikó új kiállítása. Gelencsér Gábor évek óta ismeretterjesztő céllal gyűjti a bankjegyeket, érméket, zászlókat, retró képeslapokat és könyveket. Legújabb tárlata a bibliotéka emeletén a világvallások és a művészetek köré szerveződött a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódva. A január 6-ig látható kiállításon szeretnék bemutatni az öt világvallást, s azt, hogy miként reprezentálják magukat a különféle művészeti ágakban, mint a festészet vagy az építészet, mondta Gelencsér Gábor. Az első bemutatóasztalon a Szentföld ábrázolását láthatják a látogatók különféle újra kiadott középkori térképeken és rajzokon. Mellette öt bankjegy található, a világvallásokat bemutatva. A tárlatot Lehota M. János esztéta ajánlotta az érdeklődő diákok figyelmébe. Gelencsér Gábor január 6-ig minden hét keddjén 15 órától ingyenes tárlatvezetésre invitálja a látogatókat.

Advent első vasárnapja Zalaegerszegen a Keresztury VMK-ban

A Landorhegyi advent az egyházi év kezdetén már vasárnap délelőtt koncerttel, táncbemutatóval, kézműves foglalkozásokkal várta az érdeklődőket a Keresztury VMK-ban. A délutáni program a színházteremben a Kodály utcai óvodások műsorával vette kezdetét, amire reflektálva megnyitójában Balaicz Zoltán polgármester úgy fogalmazott, látva a gyerekeket, már igazából semmi olyan gondolatot nem lehet mondani, ami a karácsonyvárást még szebbé tehetné. Makovecz Tamás és Szilasi Gábor önkormányzati képviselő köszöntője után Kis Kornél plébános áldotta meg az adventi koszorút, amelyen az első gyertyát négyen együtt lobbantották lángra. Az ünnepélyes pillanatok után megjelent a Mikulás, aki mesélt segítőiről a rénszarvasokról, majd a gyerekekkel beszélgetett, és közös fotókat is lehetett vele készíteni.

746 millió forintból újult meg a megyei kórház diagnosztikai tömbje

A tervezett 12 hónap helyett 7 hónap alatt fejeződött be a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház diagnosztikai épületének rekonstrukciója, amely a Vidéki egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítésére és felújítására kiírt EFOP-pályázati forrásból, mintegy 746 millió forintból valósult meg az Országos Kórházi Főigazgatóság közreműködésével. Dr. Gasztonyi Beáta főigazgató elmondta, hogy az 1985-ben átadott diagnosztikai tömb üvegborítása akkoriban különlegesnek számított, de az évek múlásával inkább csak problémákat okozott, a rezsiköltségekben is. A rendelkezésre álló uniós és hazai forrásokat figyelembe véve tervezik a fejlesztéseket a vármegyei és a városi kórházakban, emelte ki Sági Attila, az Országos Kórházi Főigazgatóság pályázat- és projektirányítási igazgatója. A Szent Rafael Kórházban is így valósulhatott meg a nővérszálló felújítása, az egynapos sebészet létrehozása, a folyamatos eszközbeszerzés mellett most a diagnosztikai tömb rekonstrukciója. Steiner Attila energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára azt hangsúlyozta, hogy Magyarország élvonalban áll azáltal, hogy 1990-től mostanra 37 százalékkal csökkentette szén-dioxid-kibocsátását. Bejelentette továbbá, hogy a héten döntenek a Magyarországnak járó uniós helyreállítási alapról. Ez 1750 milliárd forintos támogatást jelent, amelyből több száz milliárdnyit terveznek energiahatékonysági fejlesztésekre. A diagnosztikai tömb felújítását is beleszámítva mintegy 3 milliárd forint értékben zajlanak beruházások a Szent Rafael Kórházban, jelezte Balaicz Zoltán polgármester.