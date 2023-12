Advent és jótékonyság Keszthelyen

Keszthelyen is méltó módon hangolódnak az ünnepekre. Manninger Jenő polgármester elmondta, szokás szerint a Fő tér mellett ünnepi díszítést kap a sétáló- és a Kossuth Lajos utca, valamint a „kastélykanyar” is. Ezúttal a Fő téren nem lesz jégpálya, ám december 15-én megnyílik az Energia téri koricentrum, amely egy hónapon át biztosan működik, s amennyiben az időjárás lehetővé teszi, meghosszabbítják ezt az időszakot. A parkolás pedig – a megszokott módon – december 10. és január 6. között ingyenes lesz Keszthelyen. Manninger Jenő arról is szólt, egymillió-hatszázezer forintot különítettek el 230 karácsonyi csomagra. Ezekbe tartós élelmiszer, édesség, gyümölcs, tea és kávé kerül, a rászorulóknak december 12. után viszik el az ünnepi pakkokat. Stadler Tímea Kinga, a Goldmark-központ igazgatója kijelentette, ezúttal is a város többi intézményével közösen kínálnak méltó programokat, hétközben pedig a Balaton Színházban lesz filharmóniai koncert, fellép Keszthelyen Caramel s a Kormorán is, az év utolsó napján – helyesebben az újév hajnalán – pedig eljönnek a Dívák, vagyis Détár Enikő, Fésűs Nelly és Ladinek Judit.

Gelencsér András akadémikus tartott előadást Nagykanizsán

Gelencsér András akadémikus, a Pannon Egyetem rektora volt Nagykanizsán az Egylet Pincében a NagyON Kanizsa Egyesület Polgári Est programsorozatának vendége legutóbb, aki Ne féljünk a valóságtól! címmel tartott előadást. A rendezvényen Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket. Gelencsér András többek között arról beszélt, nemrég kezdődött el Dubajban a 28. klímacsúcs, mely 70 ezer embert mozgat meg a világ közel 200 országából, ez tízszer több mint amennyit a nyári olimpiai játékok, mégsem látszik a hatása. Az elmúlt 30 évben nem sok minden történt a klíma frontján, ugyanúgy folytatódik a fosszilis energiák felhasználása, alkalmazása, a világ jelenleg is a fosszilis energiahordozóktól függ. Jó megoldások a helyzetre nincsenek, tette hozzá, mert a megújulónak tekintett energiatermelési módok előállítása is fosszilis energiahordozókat igényel és ezek rosszabb hatékonyságúak, mint a koncentrált fosszilis energiahordozók voltak. Meg kellene változtatni a kapitalizmus könyörtelen logikáját, hogy a növekedés az egyedüli üdvözítő, jelezte az előadó. A Covid-járvány adott erre egy esélyt, megmutatott egy másik utat, szerényebb fogyasztási szintet, ezt meg kellett volna ragadni, de az emberiség elmulasztotta.

Élményfotózás fogyatékkal élőknek Zalaegerszegen

A Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesülete a fogyatékos emberek világnapja alkalmából Én is sz’ép vagyok címmel invitálta élményfotózásra a Zala vármegyében működő gondoskodást nyújtó intézmények lakóit. A rendezvénynek a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjának Infocentruma adott helyet. Tóth Ágnes, a MOFE elnöke köszönetét kifejezve az egyetem vezetésének úgy fogalmazott, a legjobb helyen vannak ahhoz, hogy a jövő nemzedéke továbbvigye az üzenetet, miszerint minden emberre egyenrangú félként kell tekinteni. Kónya Zsuzsanna korábbi egyesületi tag ötlete alapján indították el hat évvel ezelőtt az Én is sz’ép vagyok programot, amelynek célja az is, hogy az elesettek iránt empátiát váltsanak ki az ép emberekből. A becsehelyi, magyarszerdahelyi, pózvai, muraszemenyei és zalaegerszegi intézmények lakóit szakemberek kísérték el a rendezvényre. Sminkelés, fodrászkodás és élményfotózás várta őket, amit látható módon élveztek.

Mesterleveleket nyújtottak át Zalaegerszegen

Szakmájuk frissen végzett mesterei vehették át az erről szóló oklevelüket Zalaegerszegen, a városi díszteremben a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén. Kovács Dezső, a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, az elmúlt hét évben, amióta a köztestülethez került a mesterképzés, Zalában 374 szakember tett mestervizsgát. A Széchenyi téri díszteremben megtartott átadón elhangzott, a mesterképzés és -vizsga lebonyolításához a Kulturális és Innovációs Minisztériummal kötött támogatási szerződéssel tíz szakembernek biztosítottak támogatást a megye gyakorlati képzőhelyein tanulók oktatását vállalók számára a mesterképzés és -vizsga költségeire. Az előírt feltételeknek megfelelve 20 százalék önerő mellett 80 százalék támogatás igénybevételével lehetett részt venni a felkészítésen és letenni a vizsgát. A sikeres vizsgákat követően pénteken 11 mesterlevelet nyújtottak át. Aranykoszorús mester címet adományoztak Linhart Rita kozmetikusmesternek, ezzel ismerve el a több mint 30 éve egyenletesen, magas színvonalon végzett szakmai munkáját, kimagasló erkölcsi és szakmai példamutatásával egyetemben.