Pedig így van, mégpedig a reszketeg bénulásként is nevezett Parkinson-kórban szenvedőknél lassíthatja a romlást vagy épp stagnálást hozhat.

Az Egyesület Államokban kezdték alkalmazni jó hatásfokkal a bokszot terápiaként parkinsonos, sclerosisos és alzheimeres betegeknél. Ennek jelentőségét az adja, hogy a Parkinson-kór az Alzheimer-kór után a degeneratív idegrendszeri betegségek gyakoriságában a második helyen áll. Hazánkban körülbelül 30 ezer diagnosztizált beteget tartanak számon, egyes számítások szerint az évtized végére ez megkétszereződhet. A betegség progresszív jellegű, visszafordíthatatlan, de a diagnózis korai felállítása, illetve a jól megválasztott terápia alkalmazásával bizonyos időszakra tünetmentessé tehető, a romlás lassítható.

Ez az első tünetek megjelenésétől a diagnózis felállításáig tartó időtől függ. A betegség előrehaladott szakaszában a pácienseket a kiszámíthatatlan mozgás, önállóságuk lassú elvesztése jellemzi. A kommunikációs készség, a beszéd és az írás romlik. A közkeletű vélekedéssel szemben a kór már nem kizárólag az időseknél jelentkezik, mert egyre több a fiatal beteg.

– Az interneten találkoztam a módszerrel, ez adta az ötletet, hogy kipróbáljuk mi is – árulta el Németh Gábor, az egerszegi Boxart Box Klub elnöke és edzője. – Mivel a Parkinson-kóros betegnél kifejezetten segít a ritmusérzék fejlesztése, ezért erre nagyon alkalmas a tánc, vagy a nordic walking, de ahhoz hasonló mozgásformákat az ökölvívásban is lehet gyakorolni. Ezzel mi is tudunk segíteni a betegeknek, mérsékelhető a remegés a gyakorlatokkal, amit kisebb létszámú, specifikus edzésen végzünk. A módszer még gyerekcipőben jár, de az Egyesült Államokban már egyetemi kutatások is zajlanak e téren, és mi is tettünk lépéseket itthon ebbe az irányba, most várjuk az intézmények válaszát. Például a gyógytornászok képzésében is fel lehetne használni a tapasztalatokat – magyarázta.

A 2016-ban megalakított, jelenleg nyolcvan tagot számláló klubban két tucatnyian versenyszerűen sportolnak, őket Döklen Krisztián készíti fel. A többiek hobbi szinten bokszolnak, a heti 15 csoportos edzésen küzdelem nélküli gyakorlatok várnak rájuk, ezek szinte semmilyen veszéllyel nem járnak. Még gerincsérvvel is űzhető a boksz, és ebben egyedülálló a küzdősportok között.

– Az edzéseken olyan mozgásokat állítunk be, amivel kifejezetten csökkentjük a sérülések veszélyét – mondta Németh Gábor, aki arról is szólt, hogy a Sztárbox tévés műsor felfokozta az érdeklődést, sokan keresték fel őket.

– Megnövekedett a középiskolások száma, és jó látni, hogy főleg olyan diákok jönnek, akik a tanulmányok terén is jól teljesítenek. Szorgalmasak, némelyik heti 8-10 edzésen is részt vesz tart, és már-már profi szinten teljesít – emelte ki.

Mellettük szívesen fogadják azokat is, akik nehezebb körülmények között élnek, mert ez a közösség már többeket segített ebből kiemelkedni. A klubban egyre nagyobb számban képviselteti magát a gyengébbik nem, ők persze kimaradnak az egymás elleni küzdelemből, számukra a bokszzsák és a saját testsúly az ellenfél.

Nagy hangsúlyt kapnak a nyújtó gyakorlatok is, mert az emberek többségének kötöttek az ízületei, az izomzata, ez a következménye annak, hogy sokat ülünk munka, tanulás közben. Képviseltetik magukat az érettebbek is, a klub korelnöke 62 éves, neki a boksz segít állni a hivatásával járó fizikai, lelki terhelést.

Németh Gábor felidézte, hogy megalakulásuk idején egyik célként hirdették meg a szabadidősportot, ám nagyon hamar azzal szembesültek, sokan küzdenek mozgásszervi betegséggel, sérüléssel, deformációval. Volt, aki orvosi tanácsra tért be hozzájuk.

– Erre tekintettel kezdő lépésként élményt akarunk adni a zsákolással, ami nagyon jól oldja feszültséget, hozzászoktat az edzéshez. Ez után beépítjük a sajáttestsúlyos mozgásokat, ezek segítik az izmok, ízületek fejlődését, ami egyfajta rehabilitációs torna. Ezzel az ízületek mozgékonyságát javítjuk, például a boka minden irányba tudjon mozogni, és ez igaz a térdre, a csípőre is. Az ülőmunka miatt ugyanis deréknál, illetve vállnál beköt, befagy az ízület, “nem tudja” a teljes mozgásterjedelmet. Ezt az általános gimnasztikával, az alap tornagyakorlatokkal lehet javítani, majd hozzáépítve az ökölvívást. Ily módon átmozgatjuk a szervezetet, amitől javul a keringés, ez pedig komolyabb egészségügyi problémák megelőzéséhez járul hozzá – magyarázta.

A klubban három Parkinson-kóros beteg fordult meg eddig, és az edzések hatására érzékelhető javulás történt a tüneteikben. Rajtuk kívül rákos betegek is látogatják a foglalkozásokat, számukra főleg a feszültségoldásban segít az ökölvívás. Megszabadulnak a kórral járó lelki terhektől, és volt közöttük, akit a műtétre való felkészülésben, utána pedig a gyógyulásban segített.