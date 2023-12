A csoport, amely a Muraszemenyei Általános Iskola Szülői Színi Társulata nevet viseli, Csörnyeföldön lépett fel egy jótékonysági rendezvényen. Teljesen új színdarabot mutattak be, amelynek szerzői is maguk a szereplők, a rendező Kovácsné Horváth Szabina. A történet egy lusta lányról szól, aki elhitette kérőjével, hogy rengeteget dolgozik, miközben valójában a kocsmában töltötte az idejét. A lebukást nem kerülhette el, a mese vége azonban jóra fordul, a lány megtalálja boldogságát, anyósa viszont párul jár.

- Társulatunk 2015-ben alakult, azóta a tagság egy része kicserélődött, hiszen a diákok egy része már elballagott, s így értelemszerűen voltak olyan szülők, akikkel megszakadt a kapcsolatunk, de mindig vannak újabb jelentkezők – mondta Kovácsné Horváth Szabina. – A Covid ideje alatt nem mertük vállalni a szereplést, ám kétévnyi szünetet követően most újjáalakultunk, s nagy örömmel láttuk, hogy az újabb bemutatónknak is sikere volt.

A bemutatót több héten át tartó, olykor az éjszakába nyúló próbák előzték meg, amiket többnyire közös vacsorával kötöttek össze a társulat tagjai. Elmondásuk szerint a csoportnak ez az egyik fő vonzereje, rendkívül összetartó, egymást támogató csapat jött össze. Az előadás sikeréhez az is hozzájárult, hogy összefogás által valósult meg, mindenki hozzáadta a maga kreativitását. A tagok nemcsak a bevállalósabb szerepek eljátszása érdekében buzdították egymást, de a jelmezek, díszletek beszerzésében is segítették társaikat. Kovácsné Horváth Szabina úgy fogalmazott, olyan közösségformáló erőnek bizonyult a bemutatóra való készülődés, ami arra ösztönzi őket, hogy a jövőben is együtt maradjanak, és további közös programokban gondolkodjanak.

- Az idei évben díjat is alapítottunk, egy úgynevezett Örökös tagságot, amivel azokat a szülőket szeretnénk jutalmazni, akik a 2015-ös megalakulás óta minden egyes előadáson részt vettek, de gyermekük már vagy elballagott, vagy az idei évben fog elballagni iskolánkból – tette még hozzá Kovácsné Horváth Szabina. – Ezt az elismerést első alkalommal Poczek-Hóbor Mónika és Simon Zoltán vehette át Bedő Ildikó intézményvezetőtől, aki a kezdetektől támogatásáról biztosította a csoportot.