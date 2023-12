Ezt a charter-cégek ilyen irányú igénye mellett az elektromos és hibrid hajók terjedése is felszínre hozza. De mi is a helyzet most?

A Balatonon hosszú éveken át szabadon közlekedhettek a robbanómotoros csónakok és kishajók, régi fényképeken még vízisízőket is láthatunk. A fürdőzők nyugalma és a tó védelme érdekében a hetvenes években szigorították először a széles körben elterjedt motorhasználatot. A korlátozás alól akadtak kivételek, ám ezek köre idővel egyre jobban szűkült, mígnem a kétezres évekre kialakult a végleges, ma is hatályos szabályozás.

A víziközlekedés rendjéről szóló törvény szerint a Balaton teljes területén és más meghatározott vízterületeken belső égésű motorral hajtott kishajót és csónakot üzemeltetni általánosságban tilos. Ez alól kivételt képeznek a törvényben, illetve a Hajózási Szabályzatban felsorolt úszólétesítmények, amelyek jellemzően hatósági járművek, sportegyesületi célokat szolgáló kísérőmotorosok, vagy egy adott tevékenységhez szükséges egyedi hajózási engedéllyel rendelkező hajók. Az utóbbi lehetőséget, mint jogi kiskaput használták ki a Balatonon egy időben megjelelő „vízitaxik”. A jogszabályoknak megfelelő gazdasági társaság és a látszólagos személyszállítási tevékenység mögött voltaképpen a tulajdonos családjának és barátainak saját használata áll, amire a mai napig találunk példát.

