Sok Covid-fertőzöttre utal, hogy a koronavírus szennyvízben mért örökítőanyagának mennyisége továbbra is a magas tartományban van Zalában a népegészségügyi központ szerdán közzétett jelentése szerint. A négy kategória közül (alacsony, mérsékelt, emelkedett, magas) már az 50. héten is a magas tartományba esett Zalaegerszeg, s ez így maradt az 51. héten is, de a tendencia már nem emelkedő, hanem stagnáló. Egerszegen kívül még Budapest északi részén és a budapesti agglomerációban mértek magas koncentrációt.