A 2023. februárjában bejegyzett Közös ügyünk az állatvédelem közhasznú Alapítvány elsődleges feladata az állatvédelmi jövőtervezés, ismeretterjesztés és megelőzés – írják közleményükben. Az Alapítvány 2023-ban éves költségvetése nagyjából felét, 123 millió forintot állatvédő civil ernyőszervezetek fejlesztésére, prevenciós és edukatív munkájának megsegítésére, az állatkertek állatmentő és fajvédelmi tevékenységének erősítésére és az Állatorvostudományi Egyetem civil állatvédőket segítő ivartalanítási programjának támogatására fordította. Ezen kívül állatvédelmi rendezvényeket szervezett és támogatott, elindította állatvédelmi tudásbővítő Kompetencia Programját, Ösztöndíjprogramot hirdetett, valamint kutyaasszisztált foglalkozássorozatot indított útjára Magyarország hátrányos helyzetű térségeiben.

Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztoshoz csatlakozva, a civil állatvédelem megmozdulásait erősítve meghirdette „Én is az állatvédőket támogatom” kampányát, amelynek elsődleges célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a civil állatvédő szervezetek fáradhatatlan tevékenységére, és ajánlja ezeket a szervezeteket a személyi jövedelemadó 1 százalékára. Ezt követően 2023-ban a számítások szerint kb. 800 millióval többet kaptak az állatvédő szervezetek az 1% felajánlásokból, mint 2022-ben.

Az alapítvány részt vett az EFOTT-on, a Magyarok Országos Találkozóján, a SZÍN fesztiválon, a Tacsitalin, a Magyarországi Díszmadárbarátok Pannónia Országos Szövetség szervezésében megrendezett National Bird Show- Díszmadár Fesztiválon, valamint a Dogs on the Catwalk elnevezésű jótékonysági divatbemutatón, ahol az Ürömi állatotthon örökbe fogadható kutyusait népszerűsítették. Az Állatvédelmi témahét nyitó rendezvényét, az Állatvédelmi Pikniket is támogatta az Alapítvány.

Állatvédelmi piknik

Forrás: Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány

2023. augusztusától szemléletformáló állat-asszisztált foglalkozásokat szervezett az Alapítvány hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára 9 vármegyében, több mint 30 intézményben. A megvalósult 70 foglalkozáson több mint 1500 gyermek vett részt.

2023-ban 93 szervezet részesül összesen 16 tonna tápadományban az Alapítvány jóvoltából.

Az Állatvédelmi Kompetencia Program keretében nyár óta 38 állatvédelmi tananyagfejezet készült el, amelyen összesen 37 szerző és 20 lektor dolgozott. Az anyag – az ország legszéleskörűbb állatvédelmi tudásbázisa - 2024-ben térítésmentesen bárki számára elérhető lesz.

Az alapítvány összesen 5 millió forintos vis maior támogatást nyújtott olyan civil szervezeteknek, amelyek az év során nem várt események miatt (tűzkár, autóbaleset, szaporítótelep felszámolásból eredő extra költségek) kiemelten nehéz helyzetbe kerültek.

Az alapítvány posztgraduális Állatvédelmi ösztöndíj pályázatot írt ki 5-5 fő részére Jogi szakokleveles állatvédelmi szakember és Állatvédelmi szakjogász képzésekre. A nyertes pályázók szeptemberben megkezdték tanulmányaikat a Miskolci Egyetemen.

Az ünnepélyes díjátadáson Müller Roxána, mellette balról Ovádi Péter kormánybiztos, jobbról Tuzson Bence igazságügyi miniszter és dr. Vetter Szilvia alapítványi elnök

Forrás: Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány

Állatvédelmi Szakmai díj alapításáról döntött az Alapítvány, 2023-ban kategóriánként 2-2 díjazott kapta meg az elismerést. A díjazottak 100 kg tápadományt is felajánlhattak egy általuk választott állatvédő civil szervezetnek. Ahogy korábban megírtuk, a zalaegerszegi Müller Roxána az Év civil állatvédője díjat vehette át Budapesten, az Igazságügyi Minisztériumban.

Az Alapítvány 2024-ben az ideinél is szélesebb körű, kibővített tevékenységekkel tervezi támogatni a hazai állatvédelmet, bekapcsolva a művészvilágot és a vállalkozásokat is.