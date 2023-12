A népszerű program szervezői kéthetente, február végéig, március elejéig várják az állatbarátokat, legközelebb december 16-án, szombaton. Dr. Illyés Zoltán kutatóbiológus a madárgyűrűzés fontosságáról, a megfigyelések és adatok felhasználásról beszélt a Zaol-podcast legutóbbi adásában. A szakembertől olyan érdekességeket hallhattunk például, hogy milyen ritkán látott madarat fogtak be Botfán, hogy került egy „kémkedéssel” vádolt Ménes nevű magyar gólya egyiptomi börtönbe. Megtudhattuk azt is, hogy a világ legrégebben, 1956-ban meggyűrűzött tollasa egy ma is élő, tojást rakó és fiókát nevelő hetvenéves albatrosz, valamint kiderült, hogy az időjárás és annak változása miként hat a vonulási útvonalakra.