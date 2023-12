Élelmiszerek kerültek az ételdobozba 1 órája

Példamutatásból jelesre vizsgáztak a nagykanizsaiak

Nagykanizsán az év végéhez közeledve néhányan az elesettekre, a rászorulókra és nehéz helyzetben lévőkre is gondoltak. Ezért feltöltötték élelmiszerekkel és sült hússal a nagykanizsai evangélikus templom előtt, a Csengery út 37. szám alatti ételdobozt. A Katolikus Karitásszal közösen működtetett "Enni adok - enni kapok" szekrény évek óta népszerű azok körében is, akik hozták az ételt, és azok is, akik visznek belőle.

Elsőként a nagykanizsai Ruszka Dalma érkezett kisfiával, Gyuricz Botonddal, akik csomagolt sült hússal kedveskedtek. Az édesanya elmondta: nemcsak az ünnepekhez kötődve, hanem máskor is visznek a gyermekeivel Botonddal és Blankával ételt azoknak, akik nem tehetik meg, hogy finomságokat egyenek. Azért fényképezte le a fiát, amint elhelyezi a becsomagolt sülteket az ételdobozban, hogy ezzel felhívja a figyelmet arra: bizony van lehetőség segíteni és példát mutatni. Csordás Attila

Forrás: ZH A figyelemfelhívása gyorsan követőre talált a Facebookon, hiszen Csordás Attila a következő napon tartós élelmiszerekkel megrakott csomagokkal érkezett és feltöltötte az ételdobozt. Több konzervet, zabkását, lencsét és még egy szatyor szaloncukrot is kirakott a nehéz körülmények között élőknek. Attila szerint ennek a doboznak soha nem lehetne üresnek lennie, ezért a jövőben jobban odafigyel majd annak befogadó képességére.

