Ezen felül nemrég díjalapítással is nyomatékossá tette létezését a zalai kötődésű periodika. Három kategóriában ítélik oda immár az elismeréseket. Mint arról már beszámoltunk egy hírkép erejéig, idén december 7-én a 2023-as év két utolsó lapszámának bemutatásával együtt adták át a kitüntetéseket.

A város nevében Balaicz Zoltán polgármester szólt elismerő szavakkal a díjazottakról, akik közül a zalaegerszegi Pánczél Petra kulturális újságíró, szerkesztő volt jelen, a másik két díjazottal Nagygéci Kovács József online főszerkesztő készített videóinterjút Budapesten, ezt láthatta a díjátadó közönsége.

Hogy milyen teljesítményt érdemesített díjra a Pannon Tükör szerkesztőségre, arról a laudációk számolnak be, melyeket rendelkezésünkre bocsátott Bubits Tünde főszerkesztő. Az alábbiakban ezekből idézünk.

„Pánczél Petra Zalaegerszegen született, a Kölcsey gimnáziumban érettségizett, felsőfokú tanulmányait a pécsi egyetemen végezte. A ZalaEgerszeg hetilap, a ZalaMédia online munkatársa-szerkesztője, saját blogot is vezet több mint 10 éve KulTour-Vidék néven. Alapítója a zalaegerszegi ZAZEE Kulturális Egyesületnek, éveken át szervezője volt a Color Arts összművészeti fesztiválnak. Tagja a Pannon Írók Társaságának, lapunknak pedig állandó tudósítja, szerzője, elsősorban képzőművészeti események, kiállítások recenzióival van jelen a lapszámokban, de újságíróként is szorosan kötődik a Pannon Tükörhöz.” Személyében a művészeti értékekre figyelő, arról a másokat is tudósító művészeti írót, a pannon kultúra reprezentánsát díjazták.

Az 5. szám címlapján Pál Nándor fotója Keszthely, református templom

A következő Pannon Tükör díjas 2023-ban Szolcsányi Ákos költő, műfordító, író, aki Budapesten született 1984-ben, az ELTE bölcsészkarán diplomázott, doktori iskolába az Universidad de Salamanca egyetemen járt, kutatási témája Federico García Lorca magyarországi recepciója. Jelenleg Berlinben él. Kötetei: Csehország szép, útjai jók (versek, 2008), A felszínről (versek, 2012), Semmi meglepő vagy fontos (románcok, 2018). Legutóbbi kötete Piros címmel 2020-ban jelent meg, Dávid és az első testek című kisregénye, melyből részletet a Pannon Tükör is közölt, már a napokban jelenik meg a Kalligram Kiadónál. A Pannon Tükör lapjain elsősorban prózával van jelen, Erkély kiadó sorozata a harmadik évadnál tart, de műfordításban is számíthattunk és számítunk szakmai közreműködésére.

A 6. lapszám címlapján Nemes László festményének reprodukciója

Díjat kapott a Budapesten született és élő Regős Mátyás író, költő. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett diplomát, doktori disszertációját Bereményi Géza életművéből írja. 2019-ben jelent meg első, verses kötete, a legutóbbi a tavaly megjelent Lóri és a kihalt állatok című gyerekkönyv. A Pannon Tükörben indulása óta publikál, írásaival – programokon való szereplésével, a Pannon Trükk futballcsapatban való közreműködéssel, a Pannon Tükör Online-on végzett szerkesztői munkával - a közösség tagja.

A 6. lapszámban szerkesztőségünk munkatársa, Nagy Betti is szerepel versekkel.