Az idei korábbi kettőhöz hasonlóan pénteken is több mint száz – középiskolai tanulmányait ősszel kezdő – diák vett részt a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikuma "Találj rá a leendő szakmádra!" címmel szervezett pályaorientációs napján. Ezúttal az építőipari ágazat, az épületgépészet, az elektronikai, elektrotechnikai és az informatikai, távközlési ágazat szakmai tantárgyait mutatták be, hogy segítsenek a tanulóknak és szüleiknek a továbbtanulásban. Némethyné Lövey Zsuzsanna igazgató elmondta, a teljes oktatói kar részt vesz ebben a programban. Ebben a tanévben 145 elsőéves tanul náluk hat osztályban, jövőre is hasonló létszámmal számolnak. Az előző két nyílt napon az általános tájékoztatót hallgathatták meg az érdeklődők, illetve nyílt tanítási órákon vehettek részt. Pénteken ki is próbálhatták a tanulható szakmákat az érdeklődők. Ottjártunkkor az épületautomatizálási szakirányon tanító Császár Marianna tanárnővel éppen a lego robotokat próbálhatták ki a nyílt nap résztvevői, akiket az egyetemre készülő végzős éveit töltő Németh Márk Vendel, a technikum diákja kalauzolt a robotika világában. A telefonról is irányítható robotok szenzorokat, motorokat működtetnek, ezek programozását ismerhették meg a diákok. A tervezőkhöz bekukkantva láthattuk, a látogatók Pásti Gábor tanár úr óráján elmélyedtek a 3D-s épülettervezésben. Mindkét szakma tudományos háttere dinamikusan változik, a tanárok folyamatos önképzése révén a Széchenyiben naprakész tudásra számíthatnak a fiatalok.