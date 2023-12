Nagy Boldizsár intézményvezető azt mondta, céljuk az volt, hogy diákjaik minél sokrétűbb információt kapjanak továbbtanulási döntésük előtt, az alsóbb éveseket pedig mindez abban is segítette, hogy céljaiknak megfelelő fakultációkat válasszanak.

A Bibóban hagyomány – s ehhez most is hű volt az intézmény –, hogy ilyen alkalmakra elsősorban korábbi tanítványokat hívnak vissza; ezúttal érkezett előadó például a Széchenyi-egyetem mérnöki karáról, a pécsi egyetem orvosi és tanári karáról, illetve a Nemzetvédelmi s a Pannon Egyetemről is.

Fotó: Bibó-gimnázium

– A fiatalok számára hasznos napot zártunk, s bízom abban, hogy a még hezitáló diákok találtak olyan intézményt, illetve képzést, amely felkeltette az érdeklődésüket – fogalmazott Nagy Boldizsár. – Az alsóbb évfolyamosok pedig ezáltal nagyobb rálátást kaptak például arra, hogy az egyes képzésekhez mely tantárgyakra érdemes különös hangsúlyt fektetni.

A gimnázium vezetője lapunk kérdésére arról is beszélt, végzőseik közül jónéhányan reál irányban tervezik a továbbtanulást, sokan a mérnöki szakokat választják, emellett népszerű az informatika és a pénzügyi terület is. A jelentkezést illetően a végső döntést február 15-ig kell meghoznia a fiataloknak.