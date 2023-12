Őry Gábor igazgató úgy fogalmazott, ezúttal nem klasszikus nyílt nappal várták az érdeklődőket, hanem a beszélgetést, ismerkedést összekötötték a kézműveskedéssel. A program kezdetén a direktor bemutatta az intézményt, majd Mokos János, a Fő téri templom káplánja az adventről beszélt a családoknak, a negyedikesek pedig rövid műsorral hangolták a közelgő ünnepre a résztvevőket.

Őry Gábor: Ezzel a foglalkozással azt szerettük volna megmutatni, hogy milyen az iskola hangulata

Fotó: Halász Gábor

Ezt követőn a családok, beszélgetés közben megköthették az adventi koszorújukat. A délutáni programon mintegy negyvenen vettek részt.

Őry Gábor kiemelte: ezzel a foglalkozással azt szerették volna megmutatni az érdeklődőknek, hogy milyen az iskola hangulata, s persze megpróbáltak lelki üzenetet is közvetíteni az advent kezdetén. Ennek jegyében János atyától például megtudhatták azt is jelenlévők: miért kör alakú a koszorú, s mit jelképez a gyertyák színe.

Ezen a napon nemcsak az ovisok és szüleik kötöttek adventi koszorút az iskolában, hanem minden osztály elkészítette a sajátját, méghozzá a szülőkkel közösen. Sokan hoztak hozzá alapanyagot is, így igazi közösségi délután kerekedett, tette hozzá Őry Gábor, majd arról is beszélt: az adventi időszakot iskolai rorátéval nyitják hétfőn kora reggel, majd az előttünk álló hetekben minden osztály, végül a tanári kar is részt vesz egy-egy hajnali szentmisén a Magyarok Nagyasszonya-templomban.

A készület időszakának kezdetén a közös alkalmat követően meggyújtják az első gyertyát az iskola adventi koszorúján, amit szerény agapé követ, majd az osztályok lángra lobbantják a gyertyát saját koszorújukon is, mondta el a Randolder-iskola direktora.

Őry Gábor leszögezte, mozgalmasra sikeredett ez a nap, amelyen az óvodásokat fogadták, s ezzel párhuzamosan az osztályok közössége is serénykedett, de mindennek a lelki többlete érzékelhető volt az intézményben.

Az óvodás fiatalok szülei pedig ezáltal megérezhették, mi az a plusz, amit a Ranolder-iskola kínál, s betekintést kaphattak az intézmény lelkiségébe is, zárta beszámolóját Őry Gábor igazgató.