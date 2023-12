A bazitai óvoda napjainkban már erősen kifogásolható állapotú épülete a múlt század második felében eredetileg iskolaként működött, de hiányzik belőle több, az óvodai neveléshez szükséges helyiség. A vízszigetelés nélküli falszerkezet miatt évről évre jelentős károk keletkeznek, az elmúlt múlt évben a csoportszobába még a növényzet is betört.

A döntést előkészítő anyagban két megoldást vizsgáltak: az épület teljes felújítását, illetve elbontás után új óvoda felépítését.

Az első lehetőségnél számolni kell egyebek mellett a süllyedő épület miatt szükséges alapmegerősítéssel, a teljeskörű vízszigeteléssel, a villamos hálózat, a gépészeti rendszer cseréjével, a falazat hőszigetelésével, az akadálymentesítéssel. Mindezek költségét a tervező bruttó 349 millió forintra kalkulálta. A teljes lebontás utáni új, a kor követelményeinek funkcionalitási és műszaki szempontból megfelelő óvodaépület felhúzása bruttó 316 millió forintba kerülne. A megoldások sorából kiemelendő, hogy az akadálymentesen megközelíthető épület fűtését hőszivattyú szolgálná, a villamosenergia-számlát pedig napelemes rendszer segítene csökkenteni

A támogatási kérelemben szereplő másik óvoda a ságodi.

Ezt 1928-ban Mindszenty József építtette iskolának, 1991 óta működik óvodaként, és itt van a településrész kápolnája is, ahol vasárnaponként tartják az istentiszteletet. Az utóbbi funkció miatt az épület esetleges elbontásának lehetőségét elvetették. A legnagyobb problémát itt is a falak szigetelésének hiánya miatti vizesedés, penészesedés jelenti. Emellett nélkülözhetetlen a tető- és födémszerkezet felülvizsgálata, a nyílászárók és a villamos hálózat cseréje, a fűtési rendszer felülvizsgálata, az épület hőszigetelése, valamint a funkcionális követelményeknek megfelelő bővítés, akadálymentesítés. A beruházás teljes költségét 291 millió forintra tehető.

A támogatási kérelem része az elmúlt években megvalósult korszerűsítési programból kimaradt három orvosi rendelő felújítása is. A Kölcsey és a Mátyás király utcai, 2016-ban épült társasházakban működő házi orvosi rendelők esetében a kor elvárásaihoz igazodóan az energetikai előírások teljesítése és a kötelező akadálymentesítés megvalósítása az elsődleges cél. Emellett orvosszakmai eszközök beszerzése is a projekt része. Hasonló célokat fogalmaztak meg az andráshidai, Gazdaság utcai, de önálló épületben működő orvosi rendelő esetében is. Mivel itt önkormányzati bérlakás is található, az esetleges külső hőszigetelésnél azt a részt a városnak kell finanszíroznia.

A három orvosi rendelő felújítására az önkormányzat negyed milliárd forintos támogatásra nyújtott be kérelmet.