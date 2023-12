A középiskolás diákokat változatos, tudományos előadásokkal várták az oktatók. Szó esett például a tudatos gondolkodásról, a jövő munkahelyeiről, a közösségi médiáról, a mesterséges intelligenciáról, de még arról is beszéltek a tanárok, hogy életünk során mennyi műanyagot fogyasztunk el. Emellett a tanulók kézműves foglalkozáson karácsonyfadíszeket készítettek és látogatást tehettek az egyetemi kollégiumban is.

- Duális nyílt napra vártuk a középiskolásokat, ahol az egyetemi központ és a céges partnereik mutatkoznak be együtt - mondta dr. Jaskó Szilárd egyetemi docens, tanszékvezető. - A potenciális továbbtanulók interaktív formában találkozhattak több gazdasági szegmens képviselőivel, akikkel beszélgethettek is. Az informatikai vonal képviselőjeként szinte teljes biztonsággal állíthatom, hogy az informatika ott lesz a meghatározó iparágak között, ami a jövőt formálhatja. Így minden szakember, aki ehhez hozzájárul, stabil, jó életpályát futhat be. Viszont küzdelmeset is, hiszen az ismereteit állandóan bővítenie kell. Folyamatosan olyan kihívásokkal szembesülünk, ami jobbá, egyszerűbbé teheti a világunkat, s talán fel is gyorsítja azt.

Az egyetemi docens a jövő munkahelyeiről is beszélt. Kiemelte: sokfajta út áll az emberiség előtt, a technológia magasságokat éppúgy jelenthet az emberiség számára, mint mélységeket. Az viszont már biztos, hogy elértük a korlátaink határát, a racionális körforgásos gondolkozásra törekvés együtt segíthet az emberiségnek megmenteni a Földet.

- Az egyetemi központunk az informatika, a közgazdaságtan, körforgásos gondolkodásmód és a víztechnológia területén kínál különféle képzéseket - folytatta. - Azoké a szakembereké lehet a jövő, akik képesek a szűk szakmaterületükön túlmutatóan együttműködni másik rokon szakmákkal. Például a víztechnológia és az informatika együtt képes lehet egy olyan okos vízfelhasználási rendszert létrehozni, ami hosszú távon megoldhatja Európa ivóvízkészleti problémáját.

A fiatalok nyitottan közelítettek a témák felé. A kanizsai Batthyány-gimnáziumból érkezett Neubauer Emma, aki a mérnök-informatika és a vízügy iránt is érdeklődött. Mivel az unokatestvére az egyetemi központban tanul, csak jókat hallott a képzésekről, ezért szívesen választaná a kampuszt.

Sipos Diána a kanizsai Mező-gimnáziumból néhány osztálytársával érkezett a nyílt napra, szeretett volna teljes képet kapni az egyetemekről és a felvételi rendszerről.

- A környezetvédelmi előadás valósággal lenyűgözött - tette hozzá. - Az előadótól számos hasznos információt tudhattunk meg arról, hogy milyen módon lehet takarékoskodni és miként lehet kevesebb hulladékot képzeni. Érdekességként elárulták, hogy banánból is készítenek cipőt, ami két év után lebomlik. Ez felfoghatatlannak tűnik, de jó tudni, hogy ilyenre is van példa.