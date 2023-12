A jelenleg is érvényben lévő díjtételek megtartását azzal indokolták, hogy nem kívánnak nagyobb terheket róni a település lakosaira. A napirend kapcsán Gyarmati Antal polgármester azt is elmondta: ahol a sírhelyek megváltásának időtartama lejárt, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően most is igyekeztek értesíteni a hozzátartozókat vagy a sírok gondozóit, ám ezt a jelzést nem felszólításként kell értelmezni, hanem tájékoztatásként, hiszen az önkormányzat a meghosszabbítás lehetőségét kívánja ezáltal biztosítani az érintetteknek számára.

A képviselők arról is döntöttek, hogy a tanyagondnoki jármű cseréje érdekében pályázatot nyújtanak be a Magyar falu programhoz. Indoklásként elmondták: a jelenleg használt, még 2014 augusztusában vásárolt busz közel 200 ezer kilométert futott már gyakran külterületeken, rossz útviszonyok között. A műszaki állapota emiatt rendkívül rossz, fenntartására így nagyon sokat kell az önkormányzatnak költenie.