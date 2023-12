Barta Ödönné, a társaság vezetője elmondta, hogy közel 4 évtizedes hagyomány már a köszöntés, még akkor indították el, mikor a Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak Klubjaként működtek.

-Azóta is minden évben megköszöntjük tagjainkat, a 65, 70, 75, 80 éveseket, illetve az idősebbeket, de idén 80 esztendősek a legidősebb ünnepeltek, összesen pedig 12 főt köszöntöttünk – mondta.

A rendezvényen jelen volt Horváth László a város polgármestere és Drávecz Gyula alpolgármester is. Horváth László köszöntötte először a megjelenteket és beszámolt a klub tagságának a település idei eredményeiről és a jövőbeni tervekről, majd az alpolgármesterrel és a klubvezetővel közösen adták át a kerek évfordulós tagoknak az oklevelet és az ajándékot.

Horváth László számolt be a város aktuális ügyeiről a tagságnak

Barta Ödönné arról is beszélt, hogy aktívan telt az év, ellátogatott a tagság Pécsre és Somogyvámosba a Krisna-völgybe, a jól sikerült utazás mellett klubdélutánokat tartottak, illetve részt vettek Lentiben az Őszi fesztivál főzőversenyén is. A klub taglétszáma 63 fő, idén 6 fővel bővültek. A jövő évet is hasonlóan tervezik, mint az ideit, a foglalkozások mellett lesznek kirándulások, a klub vezetése igyekszik megteremteni a lehetőséget a jó hangulatú, tartalmas együttlétekre. A következő nagyobb rendezvényük a farsangi összejövetel lesz 2024-ben.