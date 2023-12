Minél változatosabb élelemmel töltjük fel az etetőket, annál többféle madarat vonzunk az udvarunkra. Az adásból megtudhatják, milyen trükkökkel bővíthetjük könnyedén a hozzánk visszajáró vendégkört. A szakember azonban azt is hangsúlyozza majd, ha valaki nem tudja vállalni, hogy rendszeresen eteti a madarakat ősztől tavaszig, az jobbat tesz azzal, ha bele sem kezd ebbe a hobbiba.



A mai beszélgetésből kiderül, hogyan tudjuk elhárítani az etetőnk környékén a madarakra leselkedő veszélyeket, adunk tippeket arra, honnan szerezhetjük be a jó minőségű eleséget és azt is eláruljuk, mikor célszerű kiakasztani az odúkat a fák ágaira.