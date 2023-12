Mint azt a politikus elmondta: már októberben jelezte az új törvény túlzott szigorát az ALD lízingszolgáltató, hiszen a vadásztársaságok ezentúl csak akkor kötelezhetők kártérítésre, ha az autós minden kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a baleset előtt a vadat űzték, lőtték vagy hajtották. Ezt pedig szinte lehetetlen megtenni.

– Július egytől már akkor is az autósnak kell vállalnia a felelősséget, ha nincs kirakva az érintett útszakaszra a vadveszélyre figyelmeztető tábla – mondta Bencze János, aki szerint a magyar családokban zömében még a használt autó is nagy érték, éppen ezért ha az összetörik egy vaddal való ütközés következtében, akkor nemcsak az autó megy tönkre, de még a család spórolt pénze is elúszhat, ha az autóst beperli a vadásztársaság a károkozásért.

Bencze János hangsúlyozta: a Jobbik-Konzervatívok azt szeretné elérni a módosítással, hogy minden vadbaleset körülményeit szakértő vizsgálja ki, így kizárható lenne, hogy a vétlen sofőrnek kelljen megfizetni a kárt.