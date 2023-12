Az önkormányzat képviselő-testülete a közvilágítás korszerűsítése mellett döntött, hogy csökkentse az erre fordított kiadásait. Ennek érdekében szerződést kötött egy vállalkozással, ismertette Németh Zsolt polgármester. Faluhelyen minden második villanyoszlopon van égő. A kivitelezés során ezeket az elavult égőket cserélték nagyobb fényerőt nyújtó, energiatakarékos LED-es lámpatestekre. Ezenkívül azokra a villanyoszlopokra is szereltek LED-es izzókat, ahol ezt a forgalom és a közbiztonság indokolta.

Az E.ON beruházásával pedig egy régi álom vált valóra, ami az önkormányzatnak nem került költségébe. A szolgáltató a zártkerti területen épített ki villanyhálózatot, a pincéket bekötve a rendszerbe. Németh Zsolt hangsúlyozta, ezáltal nemcsak az ingatlanok használhatósága növekedett, hanem értékük is. Mint mondta, a villany nagyon fontos, mert sok eszköz ezzel működik. Így már érdemes kutat fúratni, hogy legyen víz is, ami tovább növeli a pincék komfortját. A villanyáram bevezetése ösztönzőleg hathat arra is, hogy senki ne hagyjon fel területe művelésével. Ezen a téren elhanyagolásról nincs szó, mert a szép környezetben fekvő zártkert felkeltette mások érdeklődést. Az elmúlt időszakban más vármegyékből vásároltak itt telkeket.

Vasboldogasszony nem csak fénybe, de adventi hangulatba is öltözött. A faluház homlokzatán lévő fényfüzérek világítják meg a teret, ahol hamarosan meggyújtják a második gyertyát az adventi koszorún. A Mikulás december 5-én házról házra járva vitte el a gyerekeknek az önkormányzat ajándékcsomagját.