– Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna azok nélkül a kedves szokások nélkül, amelyek még jobban fokozzák az ünnepvárás izgalmát – mondta Göndör Réka, a Pipitér Tagóvoda vezetője. – Az elmúlt években kissé elhalványulni látszanak ezen szokások. A gyerekeket már korán, novemberben csábítják az ünnepi kirakatok, szinte mindenhol karácsonyfa várja a boltokba betérőket. Mi az óvodában őrizzük ezen hagyományokat, meghittebbé varázsolva ezzel a szent karácsony ünnepét.

Az advent első vasárnapjától vízkeresztig tartó időszak igen gazdag jeles napokban és népszokásokban, melyek felidézése egyben öröm, élmény és tapasztalatszerzési lehetőség is az óvodások számára.

Fotó: Pipitér Tagóvoda

– Minden évben elmeséljük a gyerekeknek a négy gyertya történetét, majd az egész óvodai közösségünk együtt énekel, és meggyújtjuk az első gyertyát az adventi koszorún – folytatta. – Ezzel veszi kezdetét egy varázslatos utazás az adventben, melynek végső úticélja a csoda eljövetele, maga a karácsonyeste. Megérkezünk szeretett családjaink körébe, ott folytatjuk az ünneplést.

Hozzátette: a mézeskalácssütés kimondottan erre az időszakra jellemző népszokás, és a Pipitér tagóvodában minden évben, az összes csoportjukkal, más-más napokon elkészítik ezt az édességet. Együtt vásárolják meg a gyerekekkel az alapanyagokat, és közösen gyúrják meg a tésztát is.

Fotó: Pipitér Tagóvoda

– Közben kóstolgatunk, éneklünk, beszélgetünk, így ez nem csak egy örömteli feladat, de egyszerre jó játék is, amin keresztül tapasztalatokat szereznek a gyermekek a konyhában történő folyamatokról – mesélte Göndör Réka. – Megismerik a hozzávalók tulajdonságait, ízét, mennyiséget mérnek, betartják a higiéniás szokásokat, sodornak, gömbölyítenek, díszítenek, s közben együttműködnek óvodapedagógusaikkal és társaikkal. Az elkészült finomságok méz és fahéj illata porcukorfelhőbe burkolja az óvodánkat. Nem csak megkóstoljuk, ajándékba is adjuk a gyermekek által készült kicsinosított, becsomagolt süteményeket a családoknak. Ezzel annak az érzetét erősítjük, hogy a saját készítésű ajándékok mennyivel több örömet nyújtanak annak is aki adja, és annak is aki kapja.

Fotó: Pipitér Tagóvoda

Szerinte a családokban nem mindenhol van lehetőség együtt készülődni a kicsikkel, azonban ők fogékonyak erre, és szeretik is ezt a kreatív tevékenységet. Mint mindenben, itt is fontos a példamutatás, hogy a gyermekek pozitív élményeket szerezzenek. Később így válnak ők is a konyhában magabiztosan mozgó, gyermekeikkel együtt sütő-főző szülőkké.