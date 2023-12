Laskai Béla polgármester elmondta: az önkormányzat sikerrel pályázott a TOP Plusz keret forrására, így 50,1 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyert.

- Az energiahatékonyságot célzó beruházás keretében kicserélték a külső nyílászárókat, napelemes rendszer került kialakításra, megvalósult a külső és belső akadálymentesítés, valamint a világítási rendszert is sikerült modernizálni - sorolta Laskai Béla polgármester, aki hozzátette: az energetikai korszerűsítés eredményeként csökkenek a működtetés költségei, s nem utolsó sorban a hivatalban dolgozók is kedvezőbb körülmények között végezhetik munkájukat. - A projekt továbbá hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz is, hiszen a korszerűsítés által az épület CO2-kibocsátása is csökken - hangsúlyozta a település vezetője.

Fotó: Szakony Attila

Az avatáson részt vett Bene Csaba, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke is, aki üdvözölte a beruházást. Mint mondta: manapság egyre fontosabb, hogy észszerűen használjuk fel az energiát, éppen ezért a takarékosságot célzó megoldásokba érdemes pénzt fektetni. Az alelnök egyúttal arra is emlékeztetett, hogy az elnyert támogatás elvileg uniós forrásból lett finanszírozva, ám a tényleges pénzt a magyar kormány előlegezte meg.

Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy az Orbán-kormányok az elmúlt 10 évben nagy hangsúlyt fektetettek a vidék fejlesztésére. A rendelkezésre álló források egy részét ráadásul a vármegyei közgyűlésekhez delegálta a kormány, hiszen helyben sokkal pontosabban tudják, hogy milyen fejlesztésre van szüksége egy-egy településnek.

- Ez a mostani beruházás is beleillik azok sorába, melyek már korábban megvalósultak Nagyrécsén, hiszen az elmúlt időszakban a közintézmények mellett a közlekedési infrastruktúra is megújult a településen - mondta a képviselő, aki jelezte: ez utóbbiakhoz a Magyar falu program és a Belügyminisztérium által kiírt pályázatokat tudta felhasználni az önkormányzat. - Jómagam gratulálok az önkormányzatnak, hogy az elmúlt időszakban sikerült jól felhasználni a forrásokat, melynek összege eléri immár a több száz millió forintot - fogalmazott Cseresnyés Péter.