Mint arról korábban már portálunkon beszámoltunk, Bandi József több mint öt éve találta fel azt a 3D-s mechanikai logikai golyós játékot, melyet már több országban bemutatott. A hobbifeltaláló reméli, hogy a Rubik kockához hasonlóan az általa kitalált logikai játék is minél szélesebb közönséghez eljut.

A találmány egy 3D-s mechanikai logika golyós játék, egy gömb, melynek fényáteresztő sima a felülete, jó a fogása. Leegyszerűsítve a játék lényege, hogy gömb belseje cellákra osztott, belül színes golyók találhatók, melyeket kis nyílásokon keresztül lehet átjuttatni a cellákba forgatással. A cellákat különböző színek jelöli, golyókból is ugyanilyen színűek találhatók a gömbben. A játék célja számos variációnak megfelelően változtatható. Alapfeladat lehet, hogy az azonos színű golyók az ugyanolyan színű cellákban találkozzanak, de más szabály szerint is lehet játszani. A golyók „kirakásának” megszámlálhatatlan variációja lehetséges, de a játék végigkísérhető, technikája gyorsan elsajátítható, gyerekeknek és felnőtteknek is kihívást jelent. Ajánlott időseknek is, használhatják családi vetélkedőkön, iskolai versenyeken. Fejleszti a kézügyességet, koncentrációt, térlátást, kombinatív készséget.

Fotó: Korosa Titanilla

A játékkal több nemzetközi versenyen is nyert már az alkotója elismerést. Nemrég Japánban szabadalmazták.

- Négy év várakozás és kitartó munka után kaptam meg a japán szabadalmi oklevelet, amelyet nagy becsben tartok, hiszen ebben az évben ez egyedülálló Magyarországon – mondta Bandi József. - Bizakodva várom a találmányhoz a leendő szponzorokat, befektetőket, gyártókat, mivel először itthon szeretném, ha gyártanák és forgalomba kerülne, valamint legújabb találmányom szabadalmazását elindítani.