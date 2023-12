Egri Éva polgármester elmondta, hogy idén is nagy szeretettel, készülődéssel és várakozással tekintettek a karácsonyi rendezvény elé. Paál Bernadett alpolgármesterrel közösen szinte minden rendezvényen előkerül egy-egy közösen elmondott mese. Most a Könnytündér meséje volt soron, mely az elfogadásról, az önzetlenségről és a gondoskodásról szól, mert itt azt mindenki tudja, hogy adni nagyon jó. Időt, közösen megélt pillanatokat, egy-egy ölelést, jó szót.

- Összefoglaltuk az összejövetelen az idei év eseményeit, megköszöntük Kószó Éva és Kovács Eszter közösségépítő tevékenységét a településen, hiszen hagyományteremtő módon járják végig Mikuláskor a település házait – tájékoztatott Egri Éva. - Továbbá a 91 éves Vidám Magdi nénit és Gaber Sylviát köszöntöttük születésnapján. Hálásak vagyunk ezekért a közösen megélt pillanatokért. A köszöntéseket követően együtt ebédeltünk a település feldíszített kultúrházában.

A polgármester arról is beszélt, hogy a mindennapokban is igyekeznek a lakosság segítségére lenni, melyhez kiváló alapot biztosít a falugondnoki szolgálat.

- Hangsúlyt fektetünk a személyes találkozásokat a hétköznapokban is – folytatta. - Nagyon fontos az odafigyelés, a gondoskodás, hiszen szinte minden szépkorú lakosunk egyedülálló. Igyekszünk mindent megtenni kényelmükért, biztonságukért, ahogy örömmel segítünk községünkben élő pároknak, gyermekes családoknak is. A település lakosai számára megigényeltük a Gondosóra programban az eszközöket, melyek szinte kivétel nélkül megérkeztek, így mi is nyugodtabbak vagyunk, hogy probléma esetén egy gombnyomással tudnak segítséget kérni lakosaink. Lehetőségeinket maximálisan felhasználva még karácsony előtt megérkezett egy igen jelentős összeg minden háztartásba, aki kérelmet nyújtottak be az önkormányzat felé téli tüzelő támogatásra. Reméljük, hogy az anyagi segítség nagyban hozzájárul ahhoz, hogy idén télen se fázzon senki a településen. Számunkra a legfontosabb továbbra is az, ami igazán értékes, - pénzben nem mérhető - a figyelmesség, a szeretet, a türelem, a megértés, a személyes kapcsolatok és a közösség - zárta gondolatait a polgármester asszony.