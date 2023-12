Az egyik nagykanizsai műszaki cikkekkel foglalkozó áruházban felkészültek a megnövekedett forgalomra. Arról, hogy mire számíthatnak a vevőik Környei Ágnes, a MediaMarkt Shop In Shop áruházak operatív igazgatója válaszolt. Elmondta: az ajándékokat több okból kifolyólag hozzák vissza vásárlóik, ezek közül a leggyakoribb, hogy nem pontosan a vágyott terméket kapta az ajándékozott. Azaz a színe, egyes termékek esetén annak tárhelye, vagy tudása nem megfelelő számára. Ritka eseteben előfordul, hogy a hozzátartozók nem egyeztetnek, és duplán vásárolnak. Vagy néha az is megesik, hogy a termék nem megfelelően működik, de vevőszolgálatainkon dolgozó kollégáik ilyen esetekben is igyekeznek gyors megoldást nyújtani.

- Természetesen visszavesszük a rosszul választott karácsonyi ajándékot - mondta. - A törvényi kötelezettségünk értelmében, egyes esetekben csupán a vásárlást követő három napon belül kellene visszavennünk a terméket. Mi azonban ezt a lehetőséget több mint egy teljes hónapon át, vagyis január végéig biztosítjuk. Tehát a decemberben vásárolt termékek visszavételére minden vásárlónak lehetősége van, amennyiben a termék csomagolása bontatlan, és megvan a vásárlást igazoló bizonylat. Ezután nincs más teendője, mint felkeresni a 39 áruházunk egyikét és kollégáink intézkednek.

Hozzátette: a karácsonyi ünnepeket követően, a tapasztalatok alapján, magasabb a vásárlói, illetve látogatói érdeklődésre számít. Akik esetleg ajándékkártyát, vagy pénzt kaptak karácsonyra, igyekeznek a lehető leghamarabb megvásárolni a vágyott terméket. Kollégáik készséggel állnak mindenki rendelkezésére, azonban kérik vásárlóik türelmét megnövekedett érdeklődés miatt.

- Általában a termék ára levásárolható vagy ajándékkártyára tölthető - folytatta. - Az online vásárlások esetén pedig törvény szerint mindenkit megillet a 14 napos elállási jog. Amennyiben a kapott termékkel bármilyen probléma adódna, úgy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, minőségi kifogás esetén 72 órán belül kérhető a termék cseréje. Ezt követően a termék javítása vagy cseréje, amennyiben az nem jár a javításhoz képest aránytalan többletköltséggel.