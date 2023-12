Mint arról Orsós Vendel megyei elnök beszámolt: a roma társadalom helyzete megosztott, nagy részük a perifériára szorult, sokan a létminimum alatt élnek, másik részük évek óta külföldön vállal munkát.

– A hagyományos értelemben vett roma kultúra is kihalóban van, a mai fiatalok többsége a nyelvet is alig beszéli, tulajdonképpen elindult egy asszimilációs folyamat – vélekedett Orsós Vendel, aki jelezte: ismét létre kell hozni olyan közösség tereket, ahol a roma fiatalok megismerhetik a cigányság hagyományait és kultúráját. – A korábban jól működő tanodai rendszert is kivették a roma szervezetek kezéből, ezek működtetését is szeretnénk visszaállítani – hangsúlyozta a vármegyei elnök, majd arról beszélt, hogy a kanizsai roma nemzetiségi önkormányzat tevékenysége nemcsak Zalában, de országos szinten is példaértékű.

Az előadást követően Teleki László, a kanizsai roma nemzetiségi önkormányzat elnöke a szervezet munkájáról szólva kiemelte annak oktatási, karitatív és közösségi programjait.