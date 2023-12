A „Váltsuk meg Szent Márton köpenyét!” elnevezésű akció ötlete a falugondnoktól származik, aki jól ismeri a településen élőket, így tisztában van azzal is, hogy ki milyen szociális körülmények között él. Mint mondja, a mintegy 650 fős Zalatárnokon legalább 30 olyan családról tud, amelynek jól jönne egy kis segítség az ünnep előtt.

– Másfél éve már elindítottam egy gyűjtést a faluban, akkor főként ruhaadományok érkeztek, olykor zsákszámra – mondja. – Bár ez is jól jött, de igazából nem ruhaszegénység van, élelmiszerekre jobban szükségük van az embereknek.

Nyul Nikolett azt mondja: a családjában mindenki hitét gyakorló keresztény, ezért is kereste meg az adventi akció ötletével Nagy Tamás novai plébánost, aki a következő vasárnap már meg is hirdette a gyűjtést. Kiraktak egy kosarat a templom elé, abba várták az adományokat. Szinte nem volt olyan nap, hogy a kosár üresen maradt volna, de kaptak felajánlásokat közvetlenül is, s nemcsak Zalatárnokról. Az összegyűlt élelmiszerekből így 19 csomagot sikerült készíteni, amit e napokban adnak át a nehezebb körülmények között élőknek.