Zalaegerszegen, az Angels Clubban pénteken Szecsei és Silverman keveri a zenét. A Mimosa Lounge színpadán pénteken Angyal Laura (New York) és Gayer Mátyás (London) mutatja be jazzprogramját.

Nagykanizsán, a Plakátházban pénteken 20 órától a Shabby Blues Acoustic játszik. A Rush Clubban pénteken Krafcsik, Nrico, Shade és Filippo zenél. A Kanizsa Clubban péntek este Marloo és Huge Carter lép fel.

Keszthelyen, az Ánizs Caféban ugyancsak pénteken, 21 órától a The Keeymen ad koncertet.