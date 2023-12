A kiállítás megnyitóján az intézmény egykori és jelenlegi pedagógusai, dolgozói, a volt tanítványok, a mostani növendékek és családtagjaik, valamint a meghívott vendégek előtt Friman Martin igazgató, az egykor Letenye Város Fúvószenekara nevet viselő tűzoltózenekar karnagya mondott köszöntőt. Méltatta elődei munkáját, illetve azt a széles társadalmi összefogást, amely alapot teremtett ahhoz, hogy művészetoktatási intézmény jöhessen létre a dél-zalai településen. A Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola meghatározó szerepet tölt be a város és környéke közéletében, hiszen az önálló rendezvényei mellett a település programjain is gyakran működik közre, de a növendékei és a tűzoltózenekar révén országon belüli és külföldi vendégszereplések, valamint versenyeredmények is köthetőek az intézményhez.

A kiállításmegnyitón a társintézmények is képviseltették magukat, a nagykanizsai Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola kollektívája nevében Baráth Adrien igazgató egy erre az alkalomra készített emlékplakettet adott át Friman Martinnak.